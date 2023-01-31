В результате пожара пожилой житель поселка в Пярнумаа лишился дома

Когда прибыли спасатели, дом был охвачен пламенем, но было известно, что людей в здании нет, так как пожилого жильца соседи вывели самостоятельно.

Скорая помощь проверила состояние пожилого человека на месте и, к счастью, физически он никак не пострадал.

К 18:56 пожар был взят под контроль, после чего начали сносить крышу и искать очаги возгорания. Окончательно пожар был потушен к 20:16. Дом размером 12х15 метров был разрушен на 70 процентов.

Пожар в Кихлепа. Фото: Lääne päästekeskus

По предварительным данным, возгорание могло начаться из отопительного прибора. Тушить пожар отправились профессиональные спасатели из Пярну, Тыстамаа, Лихула и спасатели-добровольцы из Коонга.

Чуть позже, в 20:38, спасатели были вызваны в деревню Ватла волости Ляэнеранна на улицу Ватла, где встревоженный местный житель увидел искры, летящие из дымохода соседнего дома.

Спасатели обнаружили возгорание сажи в дымоходе, которое потушили ручным огнетушителем, и запретили топить печь до прибытия трубочиста.