Компания Elekrilevi оповестила свою клиентку, что с января этого года, несмотря на объем потребления электроэнергии, ежемесячно ей будут выставлять счет минимум на два евро. Почему так произошло?
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Читательница негодует: в квартире никто не живет, но счета за электроэнергию приходят. Как это возможно?
Читательница негодует: в квартире никто не живет, но счета за электроэнергию приходят. Как это возможно?
Читательница Rus.Postimees Татьяна в прошлом году забрала пожилую мать, у которой были проблемы со здоровьем, к себе, поэтому небольшая квартира старушки почти весь год пустовала.