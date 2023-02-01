Читательница негодует: в квартире никто не живет, но счета за электроэнергию приходят. Как это возможно?

Читательница Rus.Postimees Татьяна в прошлом году забрала пожилую мать, у которой были проблемы со здоровьем, к себе, поэтому небольшая квартира старушки почти весь год пустовала.

«Мой старший сын учится за границей, поэтому когда приезжал в гости в Эстонию жил в той квартире, но это были единичные случаи. Все остальное время квартира пустовала практически весь 2022 год, и счета за электроэнергию мы или не получали вовсе, или это были небольшие суммы», - рассказывает Татьяна.