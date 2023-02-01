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Читательница негодует: в квартире никто не живет, но счета за электроэнергию приходят. Как это возможно?

София Солдатенко
, reporter
Читательница негодует: в квартире никто не живет, но счета за электроэнергию приходят. Как это возможно?
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Читательница недоумевает: почему придется платить за пустующую квартиру?
Читательница недоумевает: почему придется платить за пустующую квартиру? Фото: Shutterstock

Компания Elekrilevi оповестила свою клиентку, что с января этого года, несмотря на объем потребления электроэнергии, ежемесячно ей будут выставлять счет минимум на два евро. Почему так произошло?

Читательница Rus.Postimees Татьяна в прошлом году забрала пожилую мать, у которой были проблемы со здоровьем, к себе, поэтому небольшая квартира старушки почти весь год пустовала.

«Мой старший сын учится за границей, поэтому когда приезжал в гости в Эстонию жил в той квартире, но это были единичные случаи. Все остальное время квартира пустовала практически весь 2022 год, и счета за электроэнергию мы или не получали вовсе, или это были небольшие суммы», - рассказывает Татьяна.

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