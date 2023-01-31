Житель Нижневартовска получил 12 лет колонии за поджог военкомата. Приговор вынесен по статье о терроризме

Дело в отношении Владислава Борисенко рассматривал Центральный окружной военный суд.

Поджог военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) произошел 4 мая. По данным МЧС, площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.

Подозреваемых – Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена – задержали вскоре после происшествия. Изначально им предъявили обвинения в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

В конце декабря прошлого года дело о попытке поджога военкомата в Югре переквалифицировали с умышленного уничтожения имущества на теракт.

Максимальный срок наказания по статье о хулиганстве составляет восемь лет лишения свободы. Тогда как наказание по статье о совершении теракта (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ) составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее российские информационные агентства писали, что Борисенко полностью признал вину и раскаялся, а также якобы заявил об отсутствии политических мотивов в его поступке. Гаврилишен признался в том, что совершил поджог военкомата, а Борисенко снял его не видео.