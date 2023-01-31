В России впервые вынесен приговор по уголовной статье «Теракт» за поджог военкомата. Обвиняемый в поджоге военкомата в Нижневартовске приговорен к 12 годам колонии строгого режима.
Житель Нижневартовска получил 12 лет колонии за поджог военкомата. Приговор вынесен по статье о терроризме
Дело в отношении Владислава Борисенко рассматривал Центральный окружной военный суд.
Поджог военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) произошел 4 мая. По данным МЧС, площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.
Подозреваемых – Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена – задержали вскоре после происшествия. Изначально им предъявили обвинения в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества.
В конце декабря прошлого года дело о попытке поджога военкомата в Югре переквалифицировали с умышленного уничтожения имущества на теракт.
Максимальный срок наказания по статье о хулиганстве составляет восемь лет лишения свободы. Тогда как наказание по статье о совершении теракта (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ) составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее российские информационные агентства писали, что Борисенко полностью признал вину и раскаялся, а также якобы заявил об отсутствии политических мотивов в его поступке. Гаврилишен признался в том, что совершил поджог военкомата, а Борисенко снял его не видео.
Однако оба обвиняемых не согласились с переквалификацией обвинения, так как, по их словам, подожгли военкомат ради заработка. Василий Гаврилишен, как сообщали российские СМИ со ссылкой на следствие, якобы признался в том, что совершил поджог за деньги (ему, по версии следствия, предложили от одного до трех млн рублей за поджог).
На прошлой неделе уголовное дело против участников рок-группы Room 32 Алексея Нуриева и Романа Насрыева, обвиняемых в поджоге военкомата в Челябинской области в октябре, переквалифицировали с умышленного повреждения имущества на теракт.
О том, что «противоправные действия в отношении военкоматов» будут рассматриваться как террористические акты или призывы к ним, в конце сентября 2022 года заявили в российском генштабе.
Поджоги военкоматов во многих регионах России фиксируются с начала вторжения российских войск на территорию Украины. В частности военкоматы поджигали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Калининграде и многих других городах.
Осенью 2022 года, после объявления мобилизации, в России началась очередная волна поджогов военкоматов. В конце сентября представитель генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский предупредил, что такие преступления могут расцениваться как «теракты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».