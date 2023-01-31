Водители не любят стоять в пробках. Это факт. Но фактом является и то обстоятельство, что нередко сами автомобилилисты создают дорожные заторы. По крайней мере, такого мнения придерживаются стражи правопорядка.
Полиция: водители создают пробки на ровном месте
Центр надзора за дорожным движением решил поинтересоваться у водителей, помнят ли они значение изображенных на фотографии знаков.
«Дорожный знак под номером 184 "Затор" наверняка многим знаком еще с автошколы. А дорожный знак №598? "Место слияния полос движения" обозначает место, где для обеспечения плавного потока движения рекомендуется по очереди перестраиваться из сужающейся полосы», – отметили полицейские.
«"Хорошие водители"» заранее занимают правую полосу, держат максимально короткую дистанцию, чтобы никто не мог перестроиться перед ними и проклинают "наглецов", которые проезжают мимо всех и перестраиваются только в самом конце сужающейся полосы», – отмечают стражи правопорядка.
К сведению «хорошего водителя», если обе полосы используются одинаково, и те, кто едет по сужающейся полосе, будут перестраиваться только в конце полосы, а те, кто едет по правой полосе, будут соблюдать разумную дистанцию, пробки в подобном «бутылочном горлышке» будут на 40-50% меньше, считают полицейские.
Поскольку при соблюдении так называемого принципа «застежки-молнии» движение по обеим полосам более равномерное, то и вероятность возникновения ДТП существенно ниже.
«Почему в таких местах возникают пробки? Причины просты: разница в скоростях движения, несоблюдение дистанции, нежелание пропустить пытающуюся перестроиться машину и т.д. Поскольку водители не соблюдают дистанцию, то в случае, когда в свою полосу пускают перестраивающуюся машину, это приводит к торможению. Если притормозит первый, затормозит и второй, и третий. В такой ситуации едущий пятым и шестым может и вовсе полностью остановиться. Предпосылка для образования пробки создана», – обращают внимание в Центре надзора за дорожным движением.
Полицейские напоминают, что в случае интенсивного движения следует проехать до конца полосы или препятствия и только после этого перестраиваться в соседнюю полосу. Принимать решения следует по ситуации.
Также рекомендуется двигаться со скоростью машин в соседней полосе, что значительно упростит совершение маневра. Разница в скоростях – одна из причин образования пробок.
В Центре надзора за дорожным движением также призывают всегда быть вежливым за рулем, использовать «поворотник», а также следовать принципу знака 598 даже тем, где его нет – например, в месте сужения полосы разгона, в случае дорожных работ и т.д.
«Будьте вежливы, соблюдайте дистанцию и считайтесь с окружающими. Так движение будет более безопасным, плавным и без заторов», – подытожили полицейские.