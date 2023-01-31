Полиция: водители создают пробки на ровном месте

Центр надзора за дорожным движением решил поинтересоваться у водителей, помнят ли они значение изображенных на фотографии знаков.

«Дорожный знак под номером 184 "Затор" наверняка многим знаком еще с автошколы. А дорожный знак №598? "Место слияния полос движения" обозначает место, где для обеспечения плавного потока движения рекомендуется по очереди перестраиваться из сужающейся полосы», – отметили полицейские.

«"Хорошие водители"» заранее занимают правую полосу, держат максимально короткую дистанцию, чтобы никто не мог перестроиться перед ними и проклинают "наглецов", которые проезжают мимо всех и перестраиваются только в самом конце сужающейся полосы», – отмечают стражи правопорядка.

К сведению «хорошего водителя», если обе полосы используются одинаково, и те, кто едет по сужающейся полосе, будут перестраиваться только в конце полосы, а те, кто едет по правой полосе, будут соблюдать разумную дистанцию, пробки в подобном «бутылочном горлышке» будут на 40-50% меньше, считают полицейские.

Поскольку при соблюдении так называемого принципа «застежки-молнии» движение по обеим полосам более равномерное, то и вероятность возникновения ДТП существенно ниже.