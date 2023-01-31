Кремль: страны Балтии и Польша провоцируют, не думая о последствиях

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который «призвал страны Запада переступить "красную линию" и поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители». У Пескова уточнили, действительно ли в данном случае будут пересечены эти «красные линии», и как Москва отреагирует в случае рассмотрения данного вопроса.

«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей стран Балтии, Польши – они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют», – сказал Песков.