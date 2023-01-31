Бывший боец ЧВК «Вагнер»: «Тех, кто отказывался сражаться, расстреливали на глазах у всех»

Медведев, бежавший в Норвегию, рассказал CNN , что бойцов ЧВК «Вагнер» часто отправляли в бой без руководства, а с непокорными бойцами обращались безжалостно.

«Они сгоняли тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новобранцев, – сказал бывший боец. – Они привели двух бывших заключенных, отказавшихся сражаться, и расстреляли их на глазах у всех в окопе, вырытом новобранцами».