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Бывший боец ЧВК «Вагнер»: «Тех, кто отказывался сражаться, расстреливали на глазах у всех»

rus.postimees.ee
Бывший боец ЧВК «Вагнер»: «Тех, кто отказывался сражаться, расстреливали на глазах у всех»
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26-летний Андрей Медведев, бежавший из рядов ЧВК "Вагнер" в Норвегию
26-летний Андрей Медведев, бежавший из рядов ЧВК "Вагнер" в Норвегию Фото: Kuvatõmmis/gulagu.net/Youtube

По словам Андрея Медведева, бывшего командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер», он бежал с фронта из-за нечеловеческой жестокости «музыкантов».

Медведев, бежавший в Норвегию, рассказал CNN, что бойцов ЧВК «Вагнер» часто отправляли в бой без руководства, а с непокорными бойцами обращались безжалостно.

«Они сгоняли тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новобранцев, – сказал бывший боец. – Они привели двух бывших заключенных, отказавшихся сражаться, и расстреляли их на глазах у всех в окопе, вырытом новобранцами».

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