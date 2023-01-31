По словам Андрея Медведева, бывшего командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер», он бежал с фронта из-за нечеловеческой жестокости «музыкантов».
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Бывший боец ЧВК «Вагнер»: «Тех, кто отказывался сражаться, расстреливали на глазах у всех»
Бывший боец ЧВК «Вагнер»: «Тех, кто отказывался сражаться, расстреливали на глазах у всех»
Медведев, бежавший в Норвегию, рассказал CNN, что бойцов ЧВК «Вагнер» часто отправляли в бой без руководства, а с непокорными бойцами обращались безжалостно.
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