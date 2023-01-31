Недавнее исследование показало, что спустя год после объявленного ухода с российского рынка большинство крупных компаний свое обещание так и не выполнили. Вместо этого придумывают уловки: например, списывают активы компании в бухгалтерском учете, чтобы снова забрать их, когда мировая обстановка изменится.
Мошенничество, двуличие и невыполненные обещания: международные компании продолжают работу в России
После вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года крупные компании из стран G7 и ЕС объявили о планах прекратить свою деятельность в России. Однако недавнее исследование швейцарского университета Санкт-Галлена показало, что к концу года мало кто выполнил это обещание, пишет CNBC.
В отчете, опубликованном в начале января, рассматривались 2405 дочерних компаний, принадлежащих 1404 компаниям ЕС и G7, работавшим в России на момент начала войны. К ноябрю 2022 года менее девяти процентов этих компаний продали хотя бы одну российскую дочернюю компанию. Исследовательская группа отметила, что в четвертом квартале 2022 года эти показатели практически не изменились.
«Подтвержденный выход фирм ЕС и G7, имевших доли в акционерном капитале в России, составляет 6,5% от общей прибыли до налогообложения всех фирм ЕС и G7, ведущих активную коммерческую деятельность в России, 8,6% материальных основных средств, 8,6% от общего объема активов, 10,4% от операционной выручки и 15,3% от общего объема сотрудников, - пишут профессора Саймон Эвенетт и Никколо Пизани. - Это показывает, что в среднем у тех компаний, которые покинули российский рынок, более низкая прибыльность, а также больше затрат на сотрудников».
Эвенетт и Пизани отметили, что Россию покинуло больше компаний из США, чем из ЕС и Японии. Согласно отчету, к концу прошлого года было продано менее 18 процентов дочерних компаний США, работающих в России, 15 процентов японских компаний и только 8,3 процента компаний ЕС.
Из компаний ЕС и G7, оставшихся в России, 19,5% принадлежали немцам, 12,4% - американцам и 7% - японцам.
«Это знание ставит под сомнение готовность западных компаний дистанцироваться от экономики, которую их правительства рассматривают как геополитического соперника, - пишут Эвенетт и Пизани. - Это исследование является реальной проверкой повествования о том, что проблемы национальной безопасности и геополитика ведут к ослаблению глобализации».
Давление растет
В обзоре, опубликованном 20 января, аналитики банка Barclays подчеркнули отставание Европы в плане вывода компаний из России.
Они отметили, что, хотя большинство компаний, за которыми они наблюдали, обещали уйти из России в ответ на давление и угрозу санкций, до сих пор это удалось сделать немногим. Различные компании сообщили Barclays, что уход с российского рынка сопряжен со многими проблемами.
«Помимо отсутствия ясности в отношении того, сколько стоит актив, список потенциальных покупателей короток, а список потенциальных покупателей, освобожденных от санкций, еще короче», - отмечают аналитики Barclays. «Также поступали предложения о национализации активов (включая интеллектуальную собственность) компаний, покидающих Россию».
Barclays предположил, что, поскольку конфликту не видно конца, необходимо устранить разрыв между обещаниями и реальностью, что вынуждает компании принимать жесткие решения.
Аналитики добавили, что компании, которые приостановили рекламу и сократили ассортимент, но все же намерены остаться в России, будут все чаще сталкиваться с более широкими интересами и ужесточением санкций. В качестве примеров таких компаний Barclays привел CCH, Henkel, Philip Morris International, JDE Peet's и Carlsberg.
Henkel неоднократно заявляла о своем намерении уйти из России и объясняла инвесторам возможные последствия выхода, поскольку около пяти процентов продаж и десять процентов прибыли до вычета процентов и налогов приходится на Россию. Прогнозы Barclays предполагают, что Henkel больше не будет инвестировать в Россию после 2023 года.
Из 29 компаний по производству потребительских товаров, входящих в европейское подразделение Barclays, 15 обязались уйти из России, но аналитикам Barclays известно только о шести случаях, когда это действительно произошло.
Henkel, CCH, Carlsberg, JDE Peet's и PMI не ответили на запрос CNBC о комментариях.
Списание - это не продажа
В отчете британского аналитического центра, опубликованного на прошлой неделе, подчеркивается, что некоторые из крупнейших мировых компаний объявили о своих планах в форме списания активов, а не продажи, тем самым уйдя с российского рынка с точки зрения бухгалтерского учета.
«Многие думают, что если что-то списать - значит этого больше нет. Обесценение или списание просто означает, что владелец присвоил активу более низкую или нулевую стоимость. Это бумажная стоимость, которую можно изменить в любой момент по прихоти владельца», - сказал лондонский консультант по слияниям и поглощениям Марк Диксон, основавший аналитический центр Moral Ratings Agency в феврале после российского вторжения в Украину.
«Если компания будет долго тянуть и не покинет Россию, при изменении ситуации в мире она может перезаписать свою стоимость», - сказал Диксон.