Мошенничество, двуличие и невыполненные обещания: международные компании продолжают работу в России

После вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года крупные компании из стран G7 и ЕС объявили о планах прекратить свою деятельность в России. Однако недавнее исследование швейцарского университета Санкт-Галлена показало, что к концу года мало кто выполнил это обещание, пишет CNBC.

В отчете, опубликованном в начале января, рассматривались 2405 дочерних компаний, принадлежащих 1404 компаниям ЕС и G7, работавшим в России на момент начала войны. К ноябрю 2022 года менее девяти процентов этих компаний продали хотя бы одну российскую дочернюю компанию. Исследовательская группа отметила, что в четвертом квартале 2022 года эти показатели практически не изменились.

«Подтвержденный выход фирм ЕС и G7, имевших доли в акционерном капитале в России, составляет 6,5% от общей прибыли до налогообложения всех фирм ЕС и G7, ведущих активную коммерческую деятельность в России, 8,6% материальных основных средств, 8,6% от общего объема активов, 10,4% от операционной выручки и 15,3% от общего объема сотрудников, - пишут профессора Саймон Эвенетт и Никколо Пизани. - Это показывает, что в среднем у тех компаний, которые покинули российский рынок, более низкая прибыльность, а также больше затрат на сотрудников».