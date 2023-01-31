Фото ⟩ На эстонских заправках упали цены: топливные компании снижают их неохотно

Компания Terminal Oil утром снизила розничную цену на топливо на всех своих заправочных станциях по всей Эстонии.

После снижения цен 95-й бензин стоит 1,759 евро, а 98-й бензин - 1,799 евро за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась в общей сложности на шесть центов и новая цена составляет 1,759 евро, передает Terminal.

Генеральный директор топливной компании Йорген Ыйгус подтвердил, что розничные цены на моторное топливо Terminal в значительной степени зависят от закупочных цен и налогов, а региональная конкуренция не влияет на ценообразование.

После 12 часов дня компания Alexela также пошла на снижение цен, но цена упала не так сильно, как прежде это было сделано на заправках Terminal.