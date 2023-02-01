Этот статус не означает победу в мировом рейтинге. Так назвал в 2018 году здание железнодорожного вокзала в Палдиски на популярном портале TripAdvisor путешественник по имени Илья. Что же странного нашел турист на перроне конечной станции железнодорожной ветки, соединяющей город со столицей? Типовые для всех станций, не защищающие ни от ветра, ни от дождя навесы с куцыми крышами и металлическими, зимой ледяными, сиденьями? Или же его потрясла красота деревянного здания, не потерявшего своего своеобразного очарования за полтора века?

Почему же закрыт вокзал? Нет, его вам откроют и все покажут, но только если вы заинтересованы в его покупке и свяжетесь с маклером: недвижимость уже несколько лет выставлена на продажу. И продает его не государство, и не самоуправление, как ошибочно думают некоторые, а частные лица: наследники предыдущего владельца, который в свое время приобрел его непосредственно у железной дороги.

В 2003 году, то есть ровно 20 лет назад акционерное общество Elektriraudtee AS продало здание вокзала и земельный участок в частные руки. Не будем вдаваться в подробности, но как стало известно из открытых источников, сделка была совершена с одним из членов правления OÜ Kakumäe Võrgud. Фирму, которую возглавлял в 2000-х годах известный центрист и вице-мэр Таллинна Владимир Панов, подозревали в отмывании денег. Наделавший в то время много шума скандал активно обсуждался в СМИ.