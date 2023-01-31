РЕПОРТАЖ ⟩ На шоу от Хельме: «Когда вы уже выметете Каю Каллас?»

Мартин Хельме со своей партией начал четырехнедельное предвыборное турне в самом сердце Эстонии, чтобы разогреть своих сторонников и убедить тех, кто колеблется, чуть более чем через месяц вступить в решительную борьбу с его главным противником, Партией Реформ.
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На шоу от Хельме: «Когда вы уже выметете Каю Каллас?»
Мелкий предприниматель и рыбак Лаури Кони прибыл в Пыльтсамаа с берегов озера Выртсъярв с большим размахом, на черном внедорожнике Volvo и белом фургоне Volvo, переоборудованном в летнюю кухню, Вальмар Хаава прибыл из Вильяндимаа на белом фургоне Volkswagen, но их однопартийца Мартина Хельме, председателя EKRE, нигде не было заметно до самого открытия его большого предвыборного турне в культурном центре винной столицы.