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РЕПОРТАЖ ⟩ На шоу от Хельме: «Когда вы уже выметете Каю Каллас?»

Прийт Пуллеритс
На шоу от Хельме: «Когда вы уже выметете Каю Каллас?»
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Люди, пришедшие в культурный центр Пыльтсамаа на предвыборное турне председателя EKRE, разглядывают предвыборные атрибуты: спички, сладости, значки.
Люди, пришедшие в культурный центр Пыльтсамаа на предвыборное турне председателя EKRE, разглядывают предвыборные атрибуты: спички, сладости, значки. Фото: Eero Vabamägi

Мартин Хельме со своей партией начал четырехнедельное предвыборное турне в самом сердце Эстонии, чтобы разогреть своих сторонников и убедить тех, кто колеблется, чуть более чем через месяц вступить в решительную борьбу с его главным противником, Партией Реформ.

Мелкий предприниматель и рыбак Лаури Кони прибыл в Пыльтсамаа с берегов озера Выртсъярв с большим размахом, на черном внедорожнике Volvo и белом фургоне Volvo, переоборудованном в летнюю кухню, Вальмар Хаава прибыл из Вильяндимаа на белом фургоне Volkswagen, но их однопартийца Мартина Хельме, председателя EKRE, нигде не было заметно до самого открытия его большого предвыборного турне в культурном центре винной столицы.

В отличие от портретов Кони и Хаава в натуральную величину, которые видны уже издалека на бортах этих машин даже в темноте пятничного вечера.

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