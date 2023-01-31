Шумные жильцы многоквартирного дома довели соседей до отчаяния: полиции пришлось пойти на крайние меры

Вильяндиские полицейские сообщили в соцсетях, что поздно вечером в понедельник поступил вызов из многоквартирного дома, где на просьбу соседей прекратить шумную вечеринку ответили тем, что сделали музыку еще громче. При этом праздник продолжался в таком ключе уже не первый вечер. Накануне в квартире также была шумная вечеринка, и, по данным полиции, соседи из-за тонких, как бумага, стен панельного дома вынуждены были слушать плохую музыку и разговоры участников вечеринки.

Патрульные полицейские полчаса говорили с хозяином вечеринки, как жить под одной крышей и не забывать считаться с соседями, а при необходимости найти более подходящее жилье. «Поскольку на патрульных полицейских смотрели пустым взглядом, который, вероятно, говорил о том, что человек предпочтет громкую музыку вместо дружеских соседских отношений, полиция решила забрать музыкальный центр», - говорится в посте полиции в Facebook.

По мнению полиции, ничего необычного в таком развитии событий нет. «Если доброе слово не помогает, полиция отбирает у серийных нарушителей общественного порядка всевозможные колонки и другие музыкальные устройства», - уточнили в полиции.