ФОТО И ВИДЕО ⟩ Миллион сигарет в день: в Эстонии обнаружен нелегальный завод по производству табачных изделий

В ходе обыска сотрудники МТА обнаружили в здании много оборудования, необходимого для сушки табака, производства и упаковки сигарет. Ни адрес здания, ни лица, работавшие в нем, не имеют разрешения на производство подакцизных товаров, выданного Налогово-таможенным департаментом.

На сигаретной фабрике находились 8 человек, которые были задержаны в качестве подозреваемых, но после проведения процессуальных действий были отпущены.

По словам начальника следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эдуарда Рыммеля, собранные на месте улики дают основания подозревать, что целью этих лиц было начать производство нелегальных сигарет в очень большом количестве.

«Если бы такая фабрика заработала на полную мощность, государство ежедневно терпело бы очень большие налоговые убытки, - сказал Рыммель. - Производственная мощность найденного оборудования позволила бы производить примерно один миллион сигарет в день, а государство потеряло бы около 163 000 евро в день. Таким образом, удалось предотвратить возникновение налогового убытка».

Ранее подпольные сигаретные фабрики были обнаружены в Эстонии в 2005 и 2015 годах. В обоих случаях лица, связанные с фабрикой, были установлены и привлечены к ответственности.

С 2010 года преступная тенденция подпольных табачных фабрики быстро растет в Европе, и выявляется все больше нелегальных мест производства сигарет. Если в 2011 году в Европе было обнаружено менее 10 подпольных сигаретных фабрик, то в 2020 году в разных странах была заблокирована деятельность более 50 подпольных сигаретных фабрик.

По словам Рыммеля, производство нелегальных сигарет в Европе является обширным явлением, которое часто связано с подделкой известных марок сигарет. «Открытие нелегальной сигаретной фабрики в Европейском союзе привлекательно по нескольким причинам, - сказал Рыммель. - В Европейском союзе есть Шенгенская зона, где нет постоянного таможенного или пограничного контроля между государствами-членами. Кроме того, торговля между государствами-членами держится на честности и доверии предпринимателей, чем и злоупотребляют преступные группировки».