Экспорт ЕС в РФ на фоне войны в Украине упал почти на 50 процентов

Как следует из приведенных данных, ЕС после вторжения России в Украину экспортировал в РФ товаров на 36,3 млрд евро (по сравнению с 69,2 млрд годом ранее). За то же время в страны СНГ - Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан поступило товаров из Евросоюза на 20,3 млрд евро (по сравнению с 13,7 млрд год назад). При этом экспорт из этих стран СНГ в Россию тоже вырос - почти на 40 процентов или на 9,4 млрд евро.

«Санкционные аномалии»

Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус полагает, что значительная часть товаров, поступающих в страны СНГ из ЕС, перенаправляется в Россию. Проанализировав данные Eurostat, он обнаружил более ста возможных «санкционных аномалий» (экспорт, выросший как минимум вдвое после начала войны, несмотря на введенные против России санкции). Среди таких аномалий - поставки подержанных легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.

Известно, что в первом полугодии прошлого года Казахстан резко нарастил экспорт смартфонов в Россию - более чем в две тысячи раз в долларовом выражении, согласно официальной статистике Казахстана.