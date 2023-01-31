В конце 2022 года Министерство финансов «сбросило бомбу» на кредитно-сберегательные общества. Цель заключалась в том, чтобы в спешном порядке продавить поправку к закону, которая, в случае ее принятия, привела бы к краху многих кредитно-сберегательных обществ. Теперь ясно, что поправки к закону, которую пытались навязать грубой силой, не будет, пишет член правления финансовой организации Eestihoius Александр Широков.
Александр Широков ⟩ Похороны кредитно-сберегательных обществ не состоялись
27 декабря прошлого года кредитно-сберегательные общества Эстонии испытали шок, получив подготовленный Министерством финансов проект поправок к закону, на изучение которого и представление своего мнения было дано четыре рабочих дня. Законопроект предусматривал масштабные изменения в деятельности и условиях функционирования кредитно-сберегательных обществ.
Мало того, что четыре рабочих дня – слишком короткий срок для изучения любого законопроекта и предоставления правомерного ответа, это бессовестно короткий период для формирования своего мнения по вопросам, которые предполагают столь кардинальные изменения.
Члены общества были обеспокоены
Нет ничего более безответственного, чем сеять напрасную панику. Поскольку члены кредитно-сберегательных обществ – умные люди, следящие за новостями и общественное обсуждение этого законопроекта мимо них не прошло.
Неужели и наше общество закроется? Когда это произойдет? Значит ли это, что мои деньги пропали? Кто за это ответит?
Это лишь некоторые из вопросов, которые вот уже месяц ежедневно задают руководству Eestihoius. Но мы затруднялись с ответами, потому что мы сами не знали, что будет дальше.
Чтобы отстоять интересы наших членов общества, мы сразу же (30 декабря 2022 года) направили письмо как в Министерство финансов, Министерство юстиции, так и в финансовую комиссию Рийгикогу и стали ждать ответа.
До Рийгикогу законопроект не дойдет
Ответ на свое обращение мы ждали около месяца, единственным, кто ответил, оказался председатель финансовой комиссии Рийгикогу. Из этого ответа мы узнали два очень важных момента.
1. Законопроект - самодеятельность министра.
Финансовая комиссия Рийгикогу подтверждает, что к процессу подготовки этого законопроекта их не привлекали. Это важно, поскольку финансовая комиссия Рийгикогу является органом, контролирующим в части соответствующего законодательства деятельность правительства.
Итак, к подготовке законопроекта не привлекались ни заинтересованные группы, непосредственно затронутые проектом поправок к закону, ни контрольный орган, который должен был, в числе прочего, убедиться, соответствует ли процедура добросовестной практике.
2. Проект не вступит в силу в качестве закона.
Из присланного нам ответа следует, что финансовая комиссия не считает оправданным и слишком короткий срок, предоставленный кредитно-сберегательным обществам для реагирования.
Председатель финансовой комиссии также подтверждает, что, поскольку законопроект еще не представлен действующему составу Рийгикогу, то его не смогут принять в качестве закона.
Вывод: причин для паники нет
Мы выражаем благодарность председателю финансовой комиссии за то, что он нашел время ответить на наше обращение. Это позволяет нам успокоить членов нашего общества. Кредитно-сберегательные общества могут продолжать свою повседневную деятельность и им не нужно беспокоиться о законах, которые поставили бы многие из них в тупик.
Eestihoius решительно выступает за то, чтобы интересы членов обществ были защищены лучше, а также за то, чтобы действующее законодательство обеспечивало повышение качества надзора. Недобросовестных игроков следует держать подальше от рынка, поскольку кроме ущерба для репутации других обществб наносится большой финансовый ущерб вкладчикам.
Однако хотелось бы, чтобы законы не создавались топорными методами и не использовались в предвыборной борьбе, а формировались разумно и с учетом интересов тех обществ, которые работают честно и прозрачно. Надеюсь, следующее правительство и состав Рийгикогу будут поступать именно так.