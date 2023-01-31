Александр Широков ⟩ Похороны кредитно-сберегательных обществ не состоялись

27 декабря прошлого года кредитно-сберегательные общества Эстонии испытали шок, получив подготовленный Министерством финансов проект поправок к закону, на изучение которого и представление своего мнения было дано четыре рабочих дня. Законопроект предусматривал масштабные изменения в деятельности и условиях функционирования кредитно-сберегательных обществ.

Мало того, что четыре рабочих дня – слишком короткий срок для изучения любого законопроекта и предоставления правомерного ответа, это бессовестно короткий период для формирования своего мнения по вопросам, которые предполагают столь кардинальные изменения.

Члены общества были обеспокоены

Нет ничего более безответственного, чем сеять напрасную панику. Поскольку члены кредитно-сберегательных обществ – умные люди, следящие за новостями и общественное обсуждение этого законопроекта мимо них не прошло.

Неужели и наше общество закроется? Когда это произойдет? Значит ли это, что мои деньги пропали? Кто за это ответит?

Это лишь некоторые из вопросов, которые вот уже месяц ежедневно задают руководству Eestihoius. Но мы затруднялись с ответами, потому что мы сами не знали, что будет дальше.

Чтобы отстоять интересы наших членов общества, мы сразу же (30 декабря 2022 года) направили письмо как в Министерство финансов, Министерство юстиции, так и в финансовую комиссию Рийгикогу и стали ждать ответа.

До Рийгикогу законопроект не дойдет