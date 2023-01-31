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Маленькое чудо ⟩ Честный житель Эстонии вернул владельцу потерянную крупную сумму наличных

Честный житель Эстонии вернул владельцу потерянную крупную сумму наличных
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Мужчина отчаянно искал потерянные деньги и уже даже успел опустить руки. Фото иллюстративное.
Мужчина отчаянно искал потерянные деньги и уже даже успел опустить руки. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Три недели назад в полицию поступило сообщение, что на заправке Olerex на улице Выру обнаружена крупная сумма наличных. На данный момент уже установлена ​​личность владельца утерянных денег.

Через два дня в полицию поступило аналогичное сообщение с улицы Калда, где также кто-то потерял крупную сумму. Поэтому полиция начала распространять информацию и искать владельцев денег.

Вскоре появился человек, который указал точную сумму найденных денег. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, ранее этот человек отчаянно искал деньги, но в какой-то момент сдался, поскольку не мог понять, где, как и когда он мог их потерять.

Более того, оставалось подозрение, что кто-то мог просто украсть их у него.

«Радость человека была велика, когда он услышал, что честный нашедший деньги человек передал полиции почти тысячу евро для установления их настоящего владельца, - сказала Вирк. - Полиция благодарит сотрудника заправки, который нашел деньги и передал их полиции. Мы также благодарим всех, кто помог распространить информацию о найденных деньгах, поскольку благодаря этому, нам, наконец, удалось найти того, кто действительно потерял деньги».

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