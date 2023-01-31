Маленькое чудо ⟩ Честный житель Эстонии вернул владельцу потерянную крупную сумму наличных

Через два дня в полицию поступило аналогичное сообщение с улицы Калда, где также кто-то потерял крупную сумму. Поэтому полиция начала распространять информацию и искать владельцев денег.

Вскоре появился человек, который указал точную сумму найденных денег. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, ранее этот человек отчаянно искал деньги, но в какой-то момент сдался, поскольку не мог понять, где, как и когда он мог их потерять.

Более того, оставалось подозрение, что кто-то мог просто украсть их у него.