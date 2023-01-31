ФОТО ⟩ За одну ночь уловом автоугонщиков стали два автомобиля: еще один повредили и бросили

Во вторник около десяти часов утра житель Валга Максим разместил в группе Facebook «Valgakad» следующую информацию: «Сегодня ночью между четырьмя и шестью часами по адресу Лыуна, 24 были угнаны две машины - Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, - на которых протаранили забор. На третьей машине - Toyota Land Cruiser - покатались по территории, из-за чего она была повреждена».