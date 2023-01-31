«Протаранили забор», - говорит владелец автомастерской в Валга, с территории которого в ночь на вторник угнали две машины. На третьем автомобиле покатались, а потом с повреждениями бросили на мусорной куче. Полиция нашла оба угнанных автомобиля, точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.
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ФОТО ⟩ За одну ночь уловом автоугонщиков стали два автомобиля: еще один повредили и бросили
За одну ночь уловом автоугонщиков стали два автомобиля: еще один повредили и бросили
Во вторник около десяти часов утра житель Валга Максим разместил в группе Facebook «Valgakad» следующую информацию: «Сегодня ночью между четырьмя и шестью часами по адресу Лыуна, 24 были угнаны две машины - Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, - на которых протаранили забор. На третьей машине - Toyota Land Cruiser - покатались по территории, из-за чего она была повреждена».
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