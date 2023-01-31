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ФОТО ⟩ За одну ночь уловом автоугонщиков стали два автомобиля: еще один повредили и бросили

Анналийза Кёсс
За одну ночь уловом автоугонщиков стали два автомобиля: еще один повредили и бросили
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Автоугон в Валга.
Автоугон в Валга. Фото: Erakogu

«Протаранили забор», - говорит владелец автомастерской в ​​Валга, с территории которого в ночь на вторник угнали две машины. На третьем автомобиле покатались, а потом с повреждениями бросили на мусорной куче. Полиция нашла оба угнанных автомобиля, точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Во вторник около десяти часов утра житель Валга Максим разместил в группе Facebook «Valgakad» следующую информацию: «Сегодня ночью между четырьмя и шестью часами по адресу Лыуна, 24 были угнаны две машины - Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, - на которых протаранили забор. На третьей машине - Toyota Land Cruiser - покатались по территории, из-за чего она была повреждена».

Он также добавил фотографии и попросил всех, у кого может быть какая-либо информация об угоне, сообщить об этом за определенную плату.

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