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В Пярнумаа обрушился мост, по которому дети ходили в школу. Никто не знает, как его восстановить

В Пярнумаа обрушился мост, по которому дети ходили в школу. Никто не знает, как его восстановить
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Обрушенный мост.
Обрушенный мост. Фото: Urmas Luik

В Хяэдемеэсте недавно упал в реку пешеходный мост, который был важным местом для перехода местных жителей через реку Рейу. Поскольку он находился на границе двух местных самоуправлений, а берега находятся в частной собственности, решить проблему сложно.

Разрушение моста, например, отрезало дорогу в школу для детей, живущих на другом берегу реки.

Моона, мать четверых детей, проживающих в этом районе, сказала, что это очень важный мост для местных жителей, так как дети переходили по нему, чтобы попасть на школьный автобус. «Дети могли ходить в школу и домой самостоятельно», - сказала она.

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