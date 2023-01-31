В Хяэдемеэсте недавно упал в реку пешеходный мост, который был важным местом для перехода местных жителей через реку Рейу. Поскольку он находился на границе двух местных самоуправлений, а берега находятся в частной собственности, решить проблему сложно.
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В Пярнумаа обрушился мост, по которому дети ходили в школу. Никто не знает, как его восстановить
В Пярнумаа обрушился мост, по которому дети ходили в школу. Никто не знает, как его восстановить
Разрушение моста, например, отрезало дорогу в школу для детей, живущих на другом берегу реки.
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