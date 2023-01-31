Открытое письмо бывшего священника Евгению: уходи, людей заставили выбрать тебя митрополитом

Что Эстония планировала напасть на ядерную державу Россию? Что кто-то хочет напасть на кровавую землю? Так неприятно читать ваши рассуждения, что невольно возникают мысли, что вы негодяй.

В этом же интервью Вы, рука Москвы, разжаловали солдат до смерти, цитирую: «Да, потому что бомбить гражданские объекты – это преступление. Я согласен с этим, здесь нет вопросов». Но солдат можно или нужно бомбить? И это не преступление? Считаете ли вы мужчин и женщин Украины, которые защищают свою Родину солдатами, достойными убийства? Православный епископ, каждый воин тоже человек. И подавляющее большинство людей в Силах обороны не профессионалы, а это те гражданские объекты, уничтожение которых вы считаете преступлением.

Я был у вас несколько лет назад. Я хотел увидеть вас и поприветствовать по прибытии в Эстонию. Во время встречи я исповедался. Но. О чем говорили вы?

1. Вы жаловались, что Эстонская Республика недостаточно финансово поддерживает Московскую Церковь в Эстонии.

2.Развивал идею о том, что митрополит Эстонской апостольской православной церкви Стефан украл церковное имущество.

Таковы были две мысли во время нашей краткой встречи. Не о Боге, не о Христе, не об искуплении. Да, вы политичны до мозга костей. Вы считаете правильным обсудить предполагаемую кражу со стороны митрополита со священником Эстонской апостольской православной церкви. Так себя ведет только подлый человек. Судя по всему, этот слух широко распространен в РПЦ, когда об этом говорит даже митрополит. Да, московская церковь подлая.