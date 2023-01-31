«Я познакомился с вами несколько лет назад. Да, вы политичны до мозга костей», – пишет Орентий Кампус в открытом письме митрополиту Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгению.
Открытое письмо бывшего священника Евгению: уходи, людей заставили выбрать тебя митрополитом
Открытое письмо митрополиту Евгению
Пожалуйста, уходите.
Мы все знаем, что людей заставили избрать вас митрополитом Эстонии. Да, Эстония достаточно мала, чтобы знать об этом.
Пожалуйста, вернитесь в свою Москву и проповедуйте там своего Христа, не противостоящего кровавому патриарху Кириллу. Цитирую Вас: «Меня часто спрашивают, как будто я выражал какую-то оппозицию патриарху. Нет, он наш патриарх, и я не возражал против него». (ЕRR, 18.10.2022) Да, этим высказыванием вы отменили свою предыдущую фразу «Я против любой войны».
Всегда удивляет, что в одном тексте вы можете говорить против себя. И невольно возникает вопрос, а не глупец ли вы, или притворяетесь таковым, или вы просто агент ФСБ, наподобие Патриарха Кирилла или бездействующего Патриарха Алексия. Вы, побывавший в Крыму сразу после его оккупации. Конечно, у вас была для этого была веская причина, в этом нет никаких сомнений. Христианская причина, несомненно.
Россия рано или поздно нападет
Россия рано или поздно нападет на Эстонию. Это выводы сделаны не только на основе знаний и анализа эстонского генерала Херема, но и знаний многих эстонцев. Мы знаем это, потому что Россия веками хотела нас уничтожить.
Тут вы тоже начнете выкручиваться заявляя: «Я объяснил, что интерпретация России заключается в том, что украинские войска могли вторгнуться через несколько дней. Это политический вопрос. Я не хочу вмешиваться. Я не знаю, так это или нет. Мы, церковные люди, не должны вмешиваться в эти дела, потому что мы не знаем. Пройдет три-пять лет, может быть, даже 50, и тогда будут найдены какие-то документы, которые полностью изменят сегодняшние трактовки этих событий». (ЕRR, 30.03.2022).
Что Эстония планировала напасть на ядерную державу Россию? Что кто-то хочет напасть на кровавую землю? Так неприятно читать ваши рассуждения, что невольно возникают мысли, что вы негодяй.
В этом же интервью Вы, рука Москвы, разжаловали солдат до смерти, цитирую: «Да, потому что бомбить гражданские объекты – это преступление. Я согласен с этим, здесь нет вопросов». Но солдат можно или нужно бомбить? И это не преступление? Считаете ли вы мужчин и женщин Украины, которые защищают свою Родину солдатами, достойными убийства? Православный епископ, каждый воин тоже человек. И подавляющее большинство людей в Силах обороны не профессионалы, а это те гражданские объекты, уничтожение которых вы считаете преступлением.
Я был у вас несколько лет назад. Я хотел увидеть вас и поприветствовать по прибытии в Эстонию. Во время встречи я исповедался. Но. О чем говорили вы?
1. Вы жаловались, что Эстонская Республика недостаточно финансово поддерживает Московскую Церковь в Эстонии.
2.Развивал идею о том, что митрополит Эстонской апостольской православной церкви Стефан украл церковное имущество.
Таковы были две мысли во время нашей краткой встречи. Не о Боге, не о Христе, не об искуплении. Да, вы политичны до мозга костей. Вы считаете правильным обсудить предполагаемую кражу со стороны митрополита со священником Эстонской апостольской православной церкви. Так себя ведет только подлый человек. Судя по всему, этот слух широко распространен в РПЦ, когда об этом говорит даже митрополит. Да, московская церковь подлая.
Епископ Евгений, я даю вам возможность покинуть Эстонию. Падайте на колени, просите прощения у народа Эстонии и отправляйтесь в свою Москву, проповедуйте там своего Христа, не противостоящего кровавому патриарху Кириллу и его приспешникам, к которым вы и относитесь.