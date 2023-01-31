Хорошие новости от МВФ: мир справляется с кризисом лучше, чем думали. Мешают только инфляция и Путин

Рост благосостояния в мире замедлился из-за вторжения России в Украину, инфляции и постковидного дефицита, однако мировая экономика оказалась прочнее, чем думали экономисты МВФ еще осенью. Теперь они говорят, что угроза рецессии миновала и дела пойдут в гору уже в следующем году, если только Владимир Путин не решится на эскалацию войны.

В опубликованном во вторник новом прогнозе Международного валютного фонда осенний пессимизм уступил место умеренному оптимизму. Помогла теплая зима, масштабная господдержка и готовность населения тратить накопленные за годы карантина деньги. В результате МВФ улучшил и оценку экономического роста в мире в прошлом году, и прогноз на текущий год.

Россия оказалась в лидерах пересмотра. Еще в октябре МВФ прочил ей спад на 2,3% в 2023 году, но теперь ожидает небольшого подъема - на 0,3%. По двум причинам. Во-первых, европейское эмбарго на нефть не так сильно ударило по экспорту главного российского товара благодаря потолку цен. А во-вторых, Кремль резко увеличил госрасходы на войну, а они тоже учитываются в общей оценке роста благосостояния.