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Удалите это письмо: мошенники представляются полицейскими и обвиняют в киберпреступлениях

Айвар Ояперв
, журналист
Удалите это письмо: мошенники представляются полицейскими и обвиняют в киберпреступлениях
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Пример фишингового письма.
Пример фишингового письма. Фото: Kuvatõmmis

Полиция предупреждает, что интернет-мошенники придумали очередную уловку, чтобы выманивать у людей деньги.

На электронные почтовые ящики жителей Эстонии продолжают поступать обвинения во всевозможных интернет-преступлениях. В этот «полиция» сообщает, что тщательно следила за действиями получателя, которые он совершал в интернете, и выявила в них нарушения. Цель письма - выманить у жертвы деньги.

На самом деле очень легко определить, является ли это мошенничеством: например, взглянув на адрес электронной почты отправителя. «Не отвечайте на это письмо, удалите его», - советует полиция.

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