Удалите это письмо: мошенники представляются полицейскими и обвиняют в киберпреступлениях

На электронные почтовые ящики жителей Эстонии продолжают поступать обвинения во всевозможных интернет-преступлениях. В этот «полиция» сообщает, что тщательно следила за действиями получателя, которые он совершал в интернете, и выявила в них нарушения. Цель письма - выманить у жертвы деньги.