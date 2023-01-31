Полиция предупреждает, что интернет-мошенники придумали очередную уловку, чтобы выманивать у людей деньги.
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Удалите это письмо: мошенники представляются полицейскими и обвиняют в киберпреступлениях
Удалите это письмо: мошенники представляются полицейскими и обвиняют в киберпреступлениях
На электронные почтовые ящики жителей Эстонии продолжают поступать обвинения во всевозможных интернет-преступлениях. В этот «полиция» сообщает, что тщательно следила за действиями получателя, которые он совершал в интернете, и выявила в них нарушения. Цель письма - выманить у жертвы деньги.
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