Во вторник, 31 января, около 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в районе деревни Маарья-Магдалеэна с дороги съехал большой грузовик.
Галерея ⟩ Грузовик с опилками вылетел в кювет
Грузовик с опилками вылетел в кювет
Грузовик Scania, двигавшийся в сторону Йыхви, перевозил опилки, когда внезапно лопнуло переднее колесо со стороны водителя. Водитель попытался удержать грузовик на дороге, но поездка все же закончилась в кювете.
К счастью, водитель не пострадал.
Некоторое время после ДТП движение транспорта на месте происшествия было перекрыто. На месте был кран, с помощью которого пытались помочь перевернувшемуся грузовику вернуться на дорогу.