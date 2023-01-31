Вт, 31.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ Грузовик с опилками вылетел в кювет

Юрген Пуйстая
Грузовик с опилками вылетел в кювет
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Во вторник, 31 января, около 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в районе деревни Маарья-Магдалеэна с дороги съехал большой грузовик.

Грузовик Scania, двигавшийся в сторону Йыхви, перевозил опилки, когда внезапно лопнуло переднее колесо со стороны водителя. Водитель попытался удержать грузовик на дороге, но поездка все же закончилась в кювете.

К счастью, водитель не пострадал.

Некоторое время после ДТП движение транспорта на месте происшествия было перекрыто. На месте был кран, с помощью которого пытались помочь перевернувшемуся грузовику вернуться на дорогу.

Кран помогает вернуть грузовик на дорогу. 
Кран помогает вернуть грузовик на дорогу. Фото: Jürgen Puistaja
Ключевые слова
Наверх