В коррупционном скандале замешаны еще два евродепутата

В скандал о коррупции в Европейском парламенте оказались вовлечены еще два депутата. Парламентский комитет по делам юстиции во вторник, 31 января, единогласно проголосовал за открытие уголовного производства в отношении социал-демократов Марка Тарабеллы из Бельгии и Андреа Коццолино из Италии. Этот вопрос будет окончательно решен на пленарном заседании Европарламента 2 февраля.

Ранее органы юстиции Бельгии ходатайствовали о лишении обоих парламентариев депутатской неприкосновенности. Тарабеллу подозревают в получении финансовых выгод от Катара, а Коццолино вдобавок предположительно находился под финансовым влиянием Марокко. Оба подозреваемых отрицают эти обвинения.

Следственные мероприятия

Сотрудники правоохранительных органов в ходе следственных мероприятий в декабре провели обыск в частных помещениях Марка Тарабеллы. На Андреа Коццолино до недавнего времени работал Франческо Джорджи - один из главных фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте.