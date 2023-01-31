Вокруг расследования по делу о пароме «Эстония» недоверие существует параллельно на нескольких уровнях. С одной стороны, нынешний глава расследования Рене Арикас обвинил министерство и правительство в препятствовании расследованию, но, с другой стороны, его самого также подвергли критике.
Связь между погибшими и выжившими имеет решающее значение для расследования крушения «Эстонии»
Вчера специальная комиссия Рийгикогу рассмотрела жалобы Центра расследований инцидентов с безопасностью, который ведет расследование в отношении парома «Эстония», на министерство и правительство. Обсуждение длилось около полутора часов, но окончательного решения по этим вопросам достигнуто не было.
Postimees обратился в Memento Mare (организацию, объединяющую родственников погибших на «Эстонии»), чтобы узнать их мнение о том, что происходит вокруг расследования гибели «Эстонии». Memento Mare создала собственную группу мониторинга, которая внимательно следит за ходом расследования. Их представитель Райво Хеллерма заявил, что не намерен выбирать сторону в конфликте, который разгорелся между Арикасом и министерством. Однако члены мониторинговой группы Хеллерма, Сигрид Таммес, Сийри Саме, Юри Лембер и Карл Эрик Лаанте Рейнтамм направили в Postimees совместное обращение, в котором дана критическая оценка проделанной Арикасом работе.
Много неудач
Во-первых, было сказано, что промежуточный отчет и пресс-конференция, посвященная его представлению, разочаровали. «Говорят, что повреждение правого борта, скорее всего, произошло при соприкосновении с морским дном, и никаких признаков столкновения на воде не обнаружено. Это голословное утверждение, в отчете не приводится никакого научного анализа, подтверждающего его. Нет никаких расчетов или симуляций, не говоря уже об опровержении альтернативных версий. Два года и выделенные миллионы ушли в основном на обследование морского дна», – говорится в обращении.
Было также отмечено, что количество неудач, перечисленных в промежуточном отчете, заслуживает внимания. «Лазерное сканирование не удалось, взятие образцов не удалось, осмотр автомобильного пространства был прекращен, а опрос сбежавших в Эстонии до сих пор не проведен. На самом деле фотограмметрия также не удалась, потому что повреждения правой стороны, для изучения которого и был инициирован предварительный анализ, отсутствует в 3D-модели. Две-три тысячи квадратных метров кораблекрушения были сфотографированы, но те самые важные четыре квадратных метра, где находится пробоина, остались скрытыми от объектива камеры, – говорится в сообщении. – Как это возможно, что частное расследование смогло запечатлеть повреждение, а государственное расследование с бюджетом в десять раз больше не способно этого сделать. Поневоле кажется, что вопрос не в умении, а в желании».
Мониторинговая группа выразила надежду, что заступающий на должность новый руководитель Мярт Отс будет точнее целиться и лучше попадать. «Хотим напомнить, что важной целью предварительного анализа было объяснить, почему и как появилась пробоина в правом борту корабля, показанная в документальном фильме канала Discovery», – говорится в обращении. Дискуссия о сертификате мореходности и конвенции SOLAS, начавшаяся еще в 1997 году, действительно интересна, но, учитывая цель предварительного анализа, по их мнению, совершенно не важна. «Мы также надеемся, что новый лидер принесет открытость и инклюзивность, о которых все время говорили. Как опытный руководитель, Мярт Отс, наверное, понимает, что односторонняя и выборочная выдача информации – это не вовлечение».
Расследование невозможно воспринимать всерьез
Помимо родственников, критику расследования высказал бывший государственный обвинитель Маргус Курм, который в настоящее время ведет частное расследование. Курм также поддерживал связь с Министерством экономики и коммуникаций и по просьбе канцлера некоторое время назад сделал обзор, в котором отражается критика деятельности Центра расследований инцидентов с безопасностью и Арикаса. Этот документ также в полном виде передан Postimees.
В основательном обзоре Курм выделяет вещи, которые, по его мнению, в ходе расследования были сделаны неправильно или вызывают сомнения. Среди прочего он указывает, что проделанная работа была слишком дорогой и использовались неправильные инструменты. В заключение Курм говорит, что к расследованию не относились серьезно. «Расследование продлилось два года и на него потрачено пять миллионов, но не обнаружено ни одного факта, противоречащего официальной версии. Любой разумный владелец прекратил бы подобное. Если суть дела ясна, зачем тратить время и деньги на детали», – написал он в служебной записке, направленной в министерство.
Postimees обратился к Рене Арикасу и предложил ему ответить на критику от Memento Mare, но он не успел этого сделать к тому времени, когда газета была отправлена в печать.
Спецкомиссия не приняла решения и будет обсуждать этот вопрос дальше
Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом провела в понедельник внеочередное заседание, посвященное расследованию гибели парома «Эстония» и его финансированию, а также возникшим в связи с этим проблемам.
По словам председателя специальной комиссии Тыниса Мёльдера (Центристская партия), органы по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Финляндии и Швеции завершили промежуточный отчет о первоначальной оценке, но в то же время уходящий в отставку руководитель Эстонского центра расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Рене Арикас выступил с серьезными обвинениями в том, что Министерство экономики и коммуникаций вмешивалось в независимую работу центра.
«Руководитель центра на прошлой неделе направил руководству Рийгикогу письмо, в котором сообщил о препятствовании деятельности центра и расследованиям в сфере безопасности, сдерживании деятельности и нарушении законов. Центру расследования инцидентов законом предоставлена независимость в осуществлении надзора за безопасностью, и если есть подозрение, что министерство вмешивается в эту деятельность, мы относимся к этому очень серьезно, – сказал Мёльдер перед заседанием. – Кроме того, мы хотели бы получить обзор выводов промежуточного отчета о предварительной оценке, представленного неделю назад, и того, как можно продолжить расследование».
В комиссия рассмотрела проблемы и обсудили, среди прочего, роль Центра по расследованию инцидентов с безопасностью. Например, обсуждалась возможность того, что Центр может быть передан под административную ответственность другого министерства. Комиссия не приняла никакого решения, и теперь остается ждать, пока Министерство экономики и коммуникаций подготовит письменные ответы на указанные Арикасом проблемы. Как только это будет сделано, вопрос будет обсуждаться дальше.