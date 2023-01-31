Связь между погибшими и выжившими имеет решающее значение для расследования крушения «Эстонии»

Вчера специальная комиссия Рийгикогу рассмотрела жалобы Центра расследований инцидентов с безопасностью, который ведет расследование в отношении парома «Эстония», на министерство и правительство. Обсуждение длилось около полутора часов, но окончательного решения по этим вопросам достигнуто не было.

Postimees обратился в Memento Mare (организацию, объединяющую родственников погибших на «Эстонии»), чтобы узнать их мнение о том, что происходит вокруг расследования гибели «Эстонии». Memento Mare создала собственную группу мониторинга, которая внимательно следит за ходом расследования. Их представитель Райво Хеллерма заявил, что не намерен выбирать сторону в конфликте, который разгорелся между Арикасом и министерством. Однако члены мониторинговой группы Хеллерма, Сигрид Таммес, Сийри Саме, Юри Лембер и Карл Эрик Лаанте Рейнтамм направили в Postimees совместное обращение, в котором дана критическая оценка проделанной Арикасом работе.

Много неудач

Во-первых, было сказано, что промежуточный отчет и пресс-конференция, посвященная его представлению, разочаровали. «Говорят, что повреждение правого борта, скорее всего, произошло при соприкосновении с морским дном, и никаких признаков столкновения на воде не обнаружено. Это голословное утверждение, в отчете не приводится никакого научного анализа, подтверждающего его. Нет никаких расчетов или симуляций, не говоря уже об опровержении альтернативных версий. Два года и выделенные миллионы ушли в основном на обследование морского дна», – говорится в обращении.