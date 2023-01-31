Главы МИД стран Балтии и Польши договорились больше сотрудничать в вопросе безопасности

Это предусмотрено в декларации, подписанной главами дипломатий Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

«Как члены ЕС и НАТО, мы признаем, что можем еще больше укреплять сотрудничество для взаимной выгоды», - говорится в совместном документе главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, руководителя внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и главы МИД Польши Збигнева Рау.

Министры подчеркивают, что сотрудничество следует развивать «на политическом и практическом уровне, чтобы активизировать наши усилия по укреплению коллективного сдерживания, устойчивости и содействовать экономическому росту и процветанию в регионе и за его пределами».

В декларации также говорится, что сотрудничество с НАТО является «основой нашей безопасности».

«Мы повторяем, что очень важно продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине», — говорится в совместном заявлении министров.

Кроме того в документе говорится, что страны Балтии и Польшу связывают схожий исторический опыт XX века, когда «ревизионистские режимы осуществляли агрессию и жестокие гнет».

По причине общего прошлого министры указывают на одинаковое понимание потенциальных угроз и заявляют, что полны решимости укреплять свою безопасность и защищать свою независимость, территориальную целостность. Страны заявляют, что у них есть «общее видение» действий, необходимых для сдерживания и защиты от угроз безопасности в регионе.