Прорыв ПВО, удары по земле, «собачьи схватки». Зачем Украине западные истребители?

При этом очень многое, по словам эксперта, также зависит от подготовки самих пилотов.

Сложности западного авиапарка

Еще летом, когда только начались разговоры о возможных поставках западной авиации в будущем, эксперты отмечали, что украинские аэродромы могут быть не готовы к западным истребителям. В меньшей степени это касается шведского «Грипена», который был спроектирован как очень неприхотливый самолет.

Но в любом случае за те несколько месяцев, пока идет спор, украинцы могли отремонтировать свои аэродромы. Их нужно довольно много, поскольку наверняка для российской армии они станут приоритетной целью, и авиацию надо будет постоянно перебрасывать на разные авиабазы.

Еще одна сложность - логистика и техобслуживание. Западные самолеты нуждаются в новом оборудовании, поскольку все системы, включая заправочные, обслуживание вооружений и прочие, просто разработаны в другой технологической среде.

Истребительная авиация, скорее всего, потребует радиолокационного сопровождения. Это могут быть наземные станции, либо летающие радары. Сейчас у границ Украины (над Польшей) и Молдовы (над Румынией) постоянно дежурят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО), радиоэлектронной разведки и другие.

Дальность действия радара у самолета ДЛРО E-3 Sentry (AWACS), который чаще всего патрулирует воздушное пространство у границ Молдовы - 375 километров. От румынско-молдавской границы до Херсона, где находится ближайшая точка на линии фронта - примерно 350 километров.