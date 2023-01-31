Неожиданно: руководителем Maxima станет эстонка

Кристина Мустонен работала в концерне Vilniaus Prekyba с 2007 по 2020 годы: сначала менеджером по закупкам в Maxima Eesti, затем руководила несколькими отделами, а последние пять лет была главой коммерческого отдела и членом правления. В Bauhof Grupp AS она работала руководителем коммерческого отдела. С 2020 года по настоящее время Кристина Мустонен была членом правления и коммерческим директором компании HKScan Estonia AS Baltikum.

«У каждого путешествия есть начало и конец, и моя работа в качестве руководителя Maxima Eesti была большим путешествием», - сказал Эдвинас Волкас. Он работал в Maxima Grupp с 2001 года, за эти годы он занимал руководящие должности в различных предприятиях, в том числе в течение четырех лет был генеральным директором Maxima в Болгарии. Волкас был генеральным директором Maxima Eesti почти четыре года.