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Неожиданно: руководителем Maxima станет эстонка

rus.postimees.ee Ромет Креэк
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Неожиданно: руководителем Maxima станет эстонка
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Кристина Мустонен
Кристина Мустонен Фото: Kadri Purje

С завтрашнего дня Кристина Мустонен сменит Эдвинаса Волкаса на посту руководителя Maxima Eesti, сообщила компания. Как отмечает Postimees, такое кадровое решение стало неожиданностью, поскольку обычно топ-менеджерами в концерне Maxima становятся литовцы.

Кристина Мустонен работала в концерне Vilniaus Prekyba с 2007 по 2020 годы: сначала менеджером по закупкам в Maxima Eesti, затем руководила несколькими отделами, а последние пять лет была главой коммерческого отдела и членом правления. В Bauhof Grupp AS она работала руководителем коммерческого отдела. С 2020 года по настоящее время Кристина Мустонен была членом правления и коммерческим директором компании HKScan Estonia AS Baltikum.

«У каждого путешествия есть начало и конец, и моя работа в качестве руководителя Maxima Eesti была большим путешествием», - сказал Эдвинас Волкас. Он работал в Maxima Grupp с 2001 года, за эти годы он занимал руководящие должности в различных предприятиях, в том числе в течение четырех лет был генеральным директором Maxima в Болгарии. Волкас был генеральным директором Maxima Eesti почти четыре года.

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