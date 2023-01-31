Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене инициирует обращение стран Балтии в Международный олимпийский комитет (МОК) с тем, чтобы спортсмены из России и Беларуси не были допущены к участию в Олимпиаде.
Литовский министр инициирует обращение Балтийских стран по вопросу недопущения россиян к участию в Олимпиаде
Этот вопрос она намерена обсудить с министрами спорта Латвии и Эстонии в четверг.
«Я предложила коллегам обсудить совместное обращение в МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Рассуждения МОК удивляют в плохом смысле, они непонятны. В то время, когда свободные и демократические государства сплачиваются для борьбы с Россией и Беларусью, которая ее поддерживает, и наращивают поддержку Украине, МОК ищет особые формы участия российских и белорусских спортсменов в международных видах спорта», - отметила министр в своем заявлении во вторник.
По ее словам, попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под прикрытием нейтралитета помогают кремлевской пропаганде поддерживать преступные режимы этих стран.
«Мы с этим не согласны и не хотим, чтобы наших спортсменов заставляли участвовать в соревнованиях с представителями агрессоров и жертвовать своими ценностями и ценностями государств и обществ, которые они представляют», — сказала министр.
Литва также планирует обратиться к Скандинавским и другим странам с просьбой внести свой вклад в это обращение к МОК.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет предложил, чтобы россияне и белорусы могли участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Комитет заявил, что «ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».
Страны Балтии и Польша говорят, что не поддерживают такое решение, а Латвия даже рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр, если в них примут участие россияне.