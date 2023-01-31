Литовский министр инициирует обращение Балтийских стран по вопросу недопущения россиян к участию в Олимпиаде

Этот вопрос она намерена обсудить с министрами спорта Латвии и Эстонии в четверг.

«Я предложила коллегам обсудить совместное обращение в МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Рассуждения МОК удивляют в плохом смысле, они непонятны. В то время, когда свободные и демократические государства сплачиваются для борьбы с Россией и Беларусью, которая ее поддерживает, и наращивают поддержку Украине, МОК ищет особые формы участия российских и белорусских спортсменов в международных видах спорта», - отметила министр в своем заявлении во вторник.

По ее словам, попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под прикрытием нейтралитета помогают кремлевской пропаганде поддерживать преступные режимы этих стран.

«Мы с этим не согласны и не хотим, чтобы наших спортсменов заставляли участвовать в соревнованиях с представителями агрессоров и жертвовать своими ценностями и ценностями государств и обществ, которые они представляют», — сказала министр.

Литва также планирует обратиться к Скандинавским и другим странам с просьбой внести свой вклад в это обращение к МОК.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет предложил, чтобы россияне и белорусы могли участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Комитет заявил, что «ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».