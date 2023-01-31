Эстонская спортсменка Келли Сильдару досрочно завершает сезон: ей предстоит операция

Келли Силдару, ранее шесть раз побеждавшая в престижных соревнованиях по экстремальным видам спорта, упала в прошлую пятницу, за два дня до старта соревнований, говорится в пресс-сообщении Союза лыжного спорта Эстонии.

«Я пошла делать первый прыжок и продвинулась немного дальше, чем обычно. [В итоге] я неудачно приземлилась. Само падение было не очень страшным, но было повреждено колено правой ноги», - сказала Сильдару.

«Я решила как можно скорее улететь домой, чтобы провести необходимые обследования. На данный момент установлено, что я повредила переднюю крестообразную связку, а также повредила мениск. Поскольку травма оказалась значительно серьезнее, чем думали, мне нужна операция. К сожалению, это означает, что мой сезон в этом году закончился, и теперь я должна сосредоточиться на реабилитации, чтобы снова укрепить колено, а затем снова встать на лыжи», - добавила она.