«Новости в 7» за 31 января: безвластие в Кохтла-Ярве, как сберечь здоровье зимой и не попасть к врачам, проводы зимы по-балкански и когда в самолетах появится интернет?

Сегодня в выпуске:

- Депутаты городского собрания Кохтла-Ярве стали на шаг ближе к роспуску действующего состава. Почему муниципальным народным избранникам так и не удалось избрать новую горуправу и что ждет город дальше?

- Короткие новости: где обнаружен нелегальный сигаретный цех, что за не имеющий антидота наркотик появился в Эстонии и кто пал жертвой политической провокации?

- Не секрет, что в холодное время года, всё больше людей обращаются в отделения экстренной медицины. Наш корреспондент разбиралась, как сберечь наши «бриллиантовые» руки и ноги, чтобы их лечение не стало воистину «золотым».

- По всему миру отгремели празднования китайского нового года, а тем временем живущие на Балканах народы впервые после пандемиии проводят массовые красочные маскарады, провожая зиму и встречая весну. Узнаем также, сколько килограммов лука надо съесть, чтоб победить в турнире во всемирно известном Каталонском городке.

- С миру по нитке: о теракте в Пешаваре, наводнении в Новой Зеландии, гуляниях в Париже и снегопаде в Турции.

- Уже в этом году некоторые европейские авиакомпании смогут обеспечить полноценный бесплатный интернет на борту самолетов для всех авиапассажиров. В тонкостях и подробностях нововведения разбиралась наша съёмочная группа.