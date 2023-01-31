Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 31 января: безвластие в Кохтла-Ярве, как сберечь здоровье зимой и не попасть к врачам, проводы зимы по-балкански и когда в самолетах появится интернет?
Сегодня в выпуске:
- Депутаты городского собрания Кохтла-Ярве стали на шаг ближе к роспуску действующего состава. Почему муниципальным народным избранникам так и не удалось избрать новую горуправу и что ждет город дальше?
- Короткие новости: где обнаружен нелегальный сигаретный цех, что за не имеющий антидота наркотик появился в Эстонии и кто пал жертвой политической провокации?
- Не секрет, что в холодное время года, всё больше людей обращаются в отделения экстренной медицины. Наш корреспондент разбиралась, как сберечь наши «бриллиантовые» руки и ноги, чтобы их лечение не стало воистину «золотым».
- По всему миру отгремели празднования китайского нового года, а тем временем живущие на Балканах народы впервые после пандемиии проводят массовые красочные маскарады, провожая зиму и встречая весну. Узнаем также, сколько килограммов лука надо съесть, чтоб победить в турнире во всемирно известном Каталонском городке.
- С миру по нитке: о теракте в Пешаваре, наводнении в Новой Зеландии, гуляниях в Париже и снегопаде в Турции.
- Уже в этом году некоторые европейские авиакомпании смогут обеспечить полноценный бесплатный интернет на борту самолетов для всех авиапассажиров. В тонкостях и подробностях нововведения разбиралась наша съёмочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 31 января.