Вице-председатель комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) заявил на внеочередном совместном заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, что Украина должна получить гарантии безопасности, как только выиграет в войне.
Паэт: Украина должна получить гарантии безопасности, как только выиграет в войне
«Мы должны учитывать, что на вступление Украины в ЕС и НАТО могут уйти годы, - сказал Паэт. - Однако пока мы должны обеспечить, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности».
«Очень важно мобилизовать все необходимые политические, финансовые, военные и дипломатические ресурсы, чтобы гарантировать, что ужасные преступления, свидетелями которых мы являемся каждый день, не повторятся в будущем».
Паэт особо отметил Киевское соглашение о безопасности, которое включает четко определенные гарантии безопасности и совместное стратегическое партнерство.
Несмотря на всю помощь, которую ЕС и наши партнеры оказывают Украине, мы также должны продвигаться вперед в использовании замороженных активов России для восстановления Украины. «К сожалению, Европейская комиссия не продвигает эту инициативу так быстро, как следовало бы», - добавил Паэт.
На встрече также выступили бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.