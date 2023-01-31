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Правозащитники осудили применение противопехотных мин в Украине

Deutsche Welle
Правозащитники осудили применение противопехотных мин в Украине
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Мина лепесток.
Мина лепесток. Фото: Igor Zahharenko

Российские войска продолжают широко применять в Украине противопехотные мины, заявили правозащитники. Они также призвали Киев расследовать предполагаемые случаи применения таких мин украинскими военными, пишет Deutsche Welle.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила массовое применение запрещенных противопехотных мин обеими сторонами военных действий в Украине. Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения многократно применяли в разных областях Украины противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой, говорится в доклад, опубликованном на сайте HRW во вторник.

За год войны в Украине организация опубликовала уже три доклада о применении противопехотных мин российской армией. Ранее Human Rights Watch, по собственным данным, фиксировала применение противопехотных мин пророссийскими вооруженными формированиями в 2014 и 2015 годах на востоке Украины.

Кроме того, как отмечает HRW, российскими военнослужащими в Украине были совершены произвольные задержания, допросы и пытки местных жителей, в некоторых случаях - насильственные исчезновения и убийства.

Призыв к Киеву расследовать использование мин украинскими военными

В то же время правозащитники призвали украинские власти расследовать случаи предположительного применения противопехотных мин Вооруженными силами Украины, в частности в городе Изюме и его окрестностях во время российской оккупации Харьковской области. В результате, по данным организации, пострадали около 50 мирных жителей, в том числе пять детей. В министерстве обороны Украины в конце ноября 2022 года на запрос HRW сообщили, что украинская армия соблюдает международные обязательства. При этом министерство отказалось давать комментарии, сославшись на то, что до окончания войны не будет сообщать о типах используемого оружия.

Как утверждает Human Rights Watch, украинские войска используют противопехотные фугасные мины - ПФМ, известные также как «мины-бабочки» или «лепестки». Свидетельств того, что российские военные применяли ПФМ в Изюме или где-либо еще, правозащитникам найти не удалось. Однако они выявили ряд случаев, когда российская армия использовала противопехотные мины восьми других типов - МОБ, МОН-50, МОН-100, ОЗМ-72, ПМН-4, ПОМ-2, ПОМ-2Р и ПОМ-3.

Конвенция о запрете противопехотных мин (КЗПМ), вступившая в силу в 1997 году, запрещает любое применение такого вида оружия. Украина подписала ее в 1999 году. Россия к конвенции не присоединилась, но, используя такие мины, в любом случае нарушает международное право, поскольку применяет оружие неизбирательного действия, наносящее урон как военным, так и гражданскому населению.

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