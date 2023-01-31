Правозащитники осудили применение противопехотных мин в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила массовое применение запрещенных противопехотных мин обеими сторонами военных действий в Украине. Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения многократно применяли в разных областях Украины противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой, говорится в доклад, опубликованном на сайте HRW во вторник.

За год войны в Украине организация опубликовала уже три доклада о применении противопехотных мин российской армией. Ранее Human Rights Watch, по собственным данным, фиксировала применение противопехотных мин пророссийскими вооруженными формированиями в 2014 и 2015 годах на востоке Украины.

Кроме того, как отмечает HRW, российскими военнослужащими в Украине были совершены произвольные задержания, допросы и пытки местных жителей, в некоторых случаях - насильственные исчезновения и убийства.

Призыв к Киеву расследовать использование мин украинскими военными