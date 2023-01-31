Рихо Террас собирает в Европарламенте подписи: спортсмены из России не должны участвовать в Олимпиаде

«Понятно, что для России и путинского режима спорт - это в первую очередь политический инструмент для расширения своего влияния. Это наглядно показал тот факт, что в России существует поддерживаемая государством допинговая программа», - сказал Террас в своем обращении.

Террас обратил внимание на то, что более половины медалей России на Олимпийских играх 2020 года завоевали спортсмены, чье прошлое связано с Центральным спортивным клубом Армии. «Руками этой же армии было убито и изнасиловано бесчисленное количество невинных украинских мирных жителей, а гражданская инфраструктура была разрушена при полном пренебрежении международным и гуманитарным правом».

Террас подчеркнул, что у европейских стран есть моральное обязательство выступать за мир в Европе и они не могут воздержаться от действий, если МОК решит допустить спортсменов из стран-агрессоров к участию в Олимпийских играх 2024 года.