Готовим кошельки: цена на электричество продолжает расти

Самой высокой - 209,88 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром с 8 до 9 часов, а самой низкой - с 3 до 4 часов ночи, когда она упадет до 69,09 евро за мегаватт-час.

В Латвии, Литве и Финляндии электроэнергия будет стоить в среду 118,90 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в среду во Франции, где она составит в среднем 150,87 евро за мегаватт-час.

В январе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 99,27 евро за мегаватт-час, что на 30 процентов ниже, чем в январе 2022 года, когда средняя месячная цена составила 141,74 евро за мегаватт-час. По сравнению с декабрем минувшего года средняя биржевая цена упала на 62,3 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа того же года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря позапрошлого года и составил 469,03 евро.