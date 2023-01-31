По мнению публициста Андрея Кузичкина, митрополит Евгений, давший согласие участникам Koos провести 22 февраля молебен о мире, стал жертвой своего христианского долга, с одной стороны, и нечистоплотной политической игры ставленников Кремля, с другой.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ В Москве церковь поставила Путина выше Христа, но нашему митрополиту Евгению сочувствую
Разрешилась интрига вокруг молебна, заказанного движением Koos в поддержку мира в Украине. На самом деле лидеры движения Айво Петерсон и Олег Иванов нисколько не скрывают, что «мир» с Путиным они представляют как капитуляцию Украины. Эстонская православная церковь Московского Патриархата сделала заявление и отозвала решение о проведении молебна.
Я ни минуты не сомневаюсь, что Его Высокопреосвященство митрополит Евгений, давший согласие участникам Koos провести 22 февраля молебен о мире, стал жертвой своего христианского долга, с одной стороны, и нечистоплотной политической игры ставленников Кремля, с другой. С владыкой Евгением я познакомился 13 лет тому назад, когда он ещё возглавлял Московскую духовную академию и семинарию. Как паломник я посетил Троице-Сергиеву Лавру в подмосковном Сергиевом Посаде и по благословению нашего томского владыки Ростислава стал гостем владыки Евгения. Встречались потом ещё раз, трапезничали, вели приятные и содержательные беседы. Владыка Евгений произвёл на меня самые хорошие впечатления: образован, умён, но лишён чопорности, малейшего налёта высокомерия, остроумен, смешлив, прозорлив и вполне критичен по отношению к православным неофитам из числа «звёзд» российской эстрады, членов российского правительства и депутатов Госдумы, которые толпами ездили замаливать грехи в Лавру.
Много думал, читал, общался с мудрыми людьми. И пришёл к выводу, что на Русской православной церкви лежит тяжёлая вина за то, что происходит в Украине.
К сожалению, в Таллинне с владыкой Евгением встретиться лично не довелось, был только на его службе в Александро-Невском соборе. Но хочу выразить владыке и поддержку, и сочувствие. Однако, выражаю их как человеку и простому христианину, волею божьей оказавшемуся на пути к своей Голгофе. А вот как пастырю хочу выразить свою скорбь православного человека, который почти полвека обретается в лоне Русской православной церкви и сегодня раздираем противоречиями.
Много думал, читал, общался с мудрыми людьми. И пришёл к выводу, что на Русской православной церкви лежит тяжёлая вина за то, что происходит в Украине. Пожалуй, это был единственный авторитетный общественный институт в России, способный предотвратить или остановить начавшуюся войну. Одно дело – немногочисленные пикетчики на улицах российских городов, другое дело – священнослужители, окормляющие многомиллионную паству в многочисленных приходах в России и за рубежом. Пусть не все, но сотни обратившихся священников с призывами лично к Путину остановить кровопролитную войну против христианского православного народа могли бы круто изменить ситуацию. Промолчали… Или, напротив, высказались в поддержку российского вторжения.
Сердце кровью обливалось, когда я видел кадры, на которых российские православные священники благословляли мобилизованных на фронт. Хотелось крикнуть им в отчаянии: «Отцы мои! Что же вы творите?! Вы не на ратный подвиг воинство русское благословляете, а даёт благословение на убийство своих же братьев – православных христиан в Украине, среди которых и русских великое множество. Вы не землю русскую отправляете ребят защищать, а отнимать жизни у защитников своего, Украинского отечества!»
И – искреннее горькое недоумение: не одни православные батюшки и матушки такими робкими и услужливыми перед властью оказались. А католическое священство? А лютеранское? А раввины? А имамы? Нашлись среди них единицы протестующих, впоследствии лишённые служебного поста, сана и вынужденные уехать из России. Есть такие беженцы и в Эстонии. Оставшееся большинство не перед Богом склонило головы, а перед властью, поставив её поперёд своей веры, церкви и судеб прихожан. Из высших церковных чинов только глава буддистов Калмыкии и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков), тоже долго молчавший, в октябре прошлого года всё же громко заявил протест против войны в Украине. За что получил статус «иноагента» и несколько дней назад покинул Россию.
А то, что Айво и Олег подвязали к этому молебну ещё и собственное агитационное мероприятие практически на ступенях Александро-Невского собора, так это точно не вина и не зона ответственности владыки Евгения.
Вернёмся же к событию, которое и стало причиной для моего комментария. Итак, движение Koos обратилось к владыке Евгению с просьбой отслужить молебен за мир 22 февраля. Мог ли владыка отказать в этой просьбе? По церковным канонам – не мог, даже если бы и хотел. Но не исключаю, что российское посольство тоже могло похлопотать за своих ребят.
А то, что Айво и Олег подвязали к этому молебну ещё и собственное агитационное мероприятие практически на ступенях Александро-Невского собора, так это точно не вина и не зона ответственности владыки Евгения. Лично я от этих товарищей ничего другого не ожидал, именно об этом и предупреждал: воспользовавшись тем, что их «прописали» на Тоомпеа, они начнут устраивать масштабные провокации и создавать информационные поводы для российской пропаганды.
Я отлично понимаю, что в Эстонии есть достаточно сил, заинтересованных в аннулировании вида на жительство владыки Евгения. Участие православной церкви в политической кампании даёт к тому весомый повод. Не буду давать никаких советов владыке Евгению: он достаточно мудр, чтобы принять правильное решение. Но хочу предупредить тех, к кому с предложениями о сотрудничестве будут обращаться Айво и Олег: сегодня вы им протянете руку, а завтра останетесь без руки и штанов, но с испорченной репутацией.