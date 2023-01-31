АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ В Москве церковь поставила Путина выше Христа, но нашему митрополиту Евгению сочувствую

Разрешилась интрига вокруг молебна, заказанного движением Koos в поддержку мира в Украине. На самом деле лидеры движения Айво Петерсон и Олег Иванов нисколько не скрывают, что «мир» с Путиным они представляют как капитуляцию Украины. Эстонская православная церковь Московского Патриархата сделала заявление и отозвала решение о проведении молебна.

Я ни минуты не сомневаюсь, что Его Высокопреосвященство митрополит Евгений, давший согласие участникам Koos провести 22 февраля молебен о мире, стал жертвой своего христианского долга, с одной стороны, и нечистоплотной политической игры ставленников Кремля, с другой. С владыкой Евгением я познакомился 13 лет тому назад, когда он ещё возглавлял Московскую духовную академию и семинарию. Как паломник я посетил Троице-Сергиеву Лавру в подмосковном Сергиевом Посаде и по благословению нашего томского владыки Ростислава стал гостем владыки Евгения. Встречались потом ещё раз, трапезничали, вели приятные и содержательные беседы. Владыка Евгений произвёл на меня самые хорошие впечатления: образован, умён, но лишён чопорности, малейшего налёта высокомерия, остроумен, смешлив, прозорлив и вполне критичен по отношению к православным неофитам из числа «звёзд» российской эстрады, членов российского правительства и депутатов Госдумы, которые толпами ездили замаливать грехи в Лавру.