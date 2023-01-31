Еще не собирается на пенсию: ледокол «Тармо» отмечает свое 60-летие

«Мы хорошо выдержали 60 лет и готовы работать до прибытия следующего корабля», - подтвердил капитан ледокола «Тармо» Хейки Мокрик. Он добавил, что следующее важное событие произойдет в конце текущего года – исполнится 30 лет с того дня, когда ледокол перешел под эстонский флаг.

Ледокол «Тармо» был построен в Финляндии в 1963 году на верфи Wärtsilä Hietalahti. Судно было спущено на воду 31 января в год постройки. Вместе с «Тармо» были построены еще несколько ледоколов такой же серии - Tor, Njord, Varma и Apu. В 1993 году Эстонское государство купило у Финляндии ледокол, чтобы использовать его для зимней проводки судов в своих водах. Затем судно сменило финский флаг на эстонский.

Ледокольный пояс «Тармо» имеет ширину 3,8 метра, толщину 33 миллиметра в носовой части, 32 миллиметра в корме, 33 миллиметра по бокам. Расход топлива корабля на полной мощности составляет 52 тонны в сутки, а автономность передвижения - двадцать суток.

По сей день «Тармо» готов служить Эстонскому государству в ледокольном деле, пребывая в готовности в порту Хундипеа. В мире не так много ледоколов такого возраста в хорошем состоянии, которые еще могут успешно выполнять свои обязанности.

Транспортное агентство имеет два корабля ледокольного класса - ледокол «Тармо» и многоцелевое судно «ЭВА-316». Ледокол «Тармо» работает в Финском заливе, а EVA-316 при необходимости пробивает путь судам во льдах в Рижском заливе и в Пярнуском заливе.