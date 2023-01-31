Сто погибших при взрыве в мечети в Пакистане. Власти говорят, что там подорвался смертник

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил организаторов взрыва, заявив, что они не имеют ничего общего с исламом.

«Весь народ единым фронтом выступает против угрозы терроризма. Террористы хотят вызвать страх, нацеливаясь на тех, кто выполняет обязанности по защите Пакистана», - заявил он во вторник.

В Пакистане объявлен национальный день траура. Во вторник уже прошли похороны более 20 полицейских, погибших при взрыве, их гробы украсили пакистанским флагом.

Родные инспектора полиции Ирфана Уллы, погибшего при взрыве, рассказали, что всего за несколько дней до этого он пережил еще одно нападение - он с коллегами попал в засаду, некоторые из них погибли.

Rescue workers at the scene of a blast at a Mosque, in Peshawar, Pakistan, 30 January 2023 Фото: EPA

На похороны инспектора пришли сотни людей, поминальную службу охраняли вооруженные силовики. У Ирфана Уллы осталась жена и пятеро детей.

«Он был добрым, дружелюбным, готовым помочь другим. Он был смелым, никогда ничего не боялся. Мы всегда говорили ему, чтобы он был осторожен, но он отвечал: »Нет, это мой долг«. Это огромная потеря для нашей семьи», - сказал брат Уллы Мухаммед Захид.

Как ранее сообщил местным журналистам начальник полиции Пешавара Мухаммад Иджаз Хан, во время взрыва в этом районе находились от 300 до 400 полицейских.