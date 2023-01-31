100 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва в мечети в городе Пешаваре в Пакистане. Среди молившихся в мечети было много полицейских. В пакистанских спецслужбах говорят, что во время молитвы подорвался смертник, пишет Русская служба Би-би-си.
Сто погибших при взрыве в мечети в Пакистане. Власти говорят, что там подорвался смертник
Среди молившихся было много полицейских и большинство погибших были сотрудниками силовых структур.
Взрыв произошел во время дневной молитвы, на видео, распространенном в соцсетях, достоверность которого подтверждена Би-би-си, видно, что в результате рухнула половина стены мечети и выжившим пришлось выбираться из-под обломков кирпичей.
Мечеть находится в отгороженной и охраняемой части города, в этом же квартале располагается штаб-квартира полиции, а также бюро разведки и по борьбе с терроризмом. Поэтому следствие выясняет, как смертник смог туда проникнуть.
Пакистанские талибы, взявшие было ответственность за взрыв, позже отозвали свое заявление, обвинив во взрыве отколовшуюся группу боевиков.
Место взрыва оцеплено армией и полицией, там также работают саперы. Во вторник спасатели вытащили девять человек из-под завалов, они были живы. Сообщается, что к этому моменту под завалами никого не осталось.
К месту взрыва то и дело подъезжают скорые - многие раненые в критическом состоянии. В пешаварской Больнице имени леди Рединг объявлено чрезвычайное положение, и медики просят доноров сдавать кровь.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение, а его пресс-секретарь заявила: «Особенно возмутительно, что такое нападение произошло в сооружении культа».
Атаки на полицейских
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил организаторов взрыва, заявив, что они не имеют ничего общего с исламом.
«Весь народ единым фронтом выступает против угрозы терроризма. Террористы хотят вызвать страх, нацеливаясь на тех, кто выполняет обязанности по защите Пакистана», - заявил он во вторник.
В Пакистане объявлен национальный день траура. Во вторник уже прошли похороны более 20 полицейских, погибших при взрыве, их гробы украсили пакистанским флагом.
Родные инспектора полиции Ирфана Уллы, погибшего при взрыве, рассказали, что всего за несколько дней до этого он пережил еще одно нападение - он с коллегами попал в засаду, некоторые из них погибли.
На похороны инспектора пришли сотни людей, поминальную службу охраняли вооруженные силовики. У Ирфана Уллы осталась жена и пятеро детей.
«Он был добрым, дружелюбным, готовым помочь другим. Он был смелым, никогда ничего не боялся. Мы всегда говорили ему, чтобы он был осторожен, но он отвечал: »Нет, это мой долг«. Это огромная потеря для нашей семьи», - сказал брат Уллы Мухаммед Захид.
Как ранее сообщил местным журналистам начальник полиции Пешавара Мухаммад Иджаз Хан, во время взрыва в этом районе находились от 300 до 400 полицейских.
Уровень насилия в Пакистане начал расти в ноябре прошлого года, когда пакистанские талибы прекратили перемирие. Они действуют отдельно от афганских талибов, однако разделяют ту же самую радикальную исламистскую идеологию.
С ноября 2022 года талибы в Пакистане предприняли ряд нападений на полицию и сотрудников службы безопасности. В декабре они атаковали полицейский участок на северо-западе страны, у границы с Афганистаном. По официальным данным тогда погибли 33 боевика.
Неделя дипломатии
Нападение на мечеть в Пешаваре произошло в начале ключевой с точки зрения дипломатии недели для Пакистана.
В день теракта Исламабад планировал посетить президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бин Заид Аль Нахайян, его визит отменили, как официально сообщалось, из-за дождливой погоды.
На вторник запланирован визит делегации Международного валютного фонда в рамках процесса разблокировки кредита для предотвращения дефолта страны.
Активность боевиков в Пакистане возросла после того, как талибы заключили мирное соглашение с США, а затем захватили власть в Афганистане в 2021 году.
В марте прошлого года в Пешаваре взорвали шиитскую мечеть, при этом погибли десятки людей. Большинство мусульман в Пакистане - сунниты.
В Исламабаде полиция объявила о высоком уровне террористической угрозы, и на всех блокпостах на въезде и выезде из столицы усилили проверки.