ВИДЕО ⟩ Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Он пытался засунуть мою руку себе под полотенце»

3 января 19-летняя Катарина из Мярьямаа сделала в Facebook пост. Она рассказала о шокирующем случае, который произошел, когда она пыталась устроиться на работу ассистентом этого бизнесмена. Как утверждается, во время собеседования он положил руку ей на колено, а трудовой договор бы вообще пугающим: в нем якобы предусматривались употребление алкоголя, пребывание ночью в гостинице, посещение сауны в обнаженном виде и половые связи.