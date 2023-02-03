В начале января в эстонских СМИ разразился скандал, когда бизнесмен Маргус Вальдес пригласил 19-летнюю девушку на собеседование. В сегодняшней передаче мы узнаем об этом господине нечто большее.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Он пытался засунуть мою руку себе под полотенце»
Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Он пытался засунуть мою руку себе под полотенце»
3 января 19-летняя Катарина из Мярьямаа сделала в Facebook пост. Она рассказала о шокирующем случае, который произошел, когда она пыталась устроиться на работу ассистентом этого бизнесмена. Как утверждается, во время собеседования он положил руку ей на колено, а трудовой договор бы вообще пугающим: в нем якобы предусматривались употребление алкоголя, пребывание ночью в гостинице, посещение сауны в обнаженном виде и половые связи.
Ключевые слова