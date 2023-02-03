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ВИДЕО ⟩ Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Он пытался засунуть мою руку себе под полотенце»

Kuuuurija
Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Он пытался засунуть мою руку себе под полотенце»
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19-летняя Катарина (справа) поделилась своим ужасающим опытом общения с бизнесменом Маргусом Вальдесом (в центре) в начале января. 39-летняя Теэле (слева) тоже вспоминает неприятную встречу многолетней давности.
19-летняя Катарина (справа) поделилась своим ужасающим опытом общения с бизнесменом Маргусом Вальдесом (в центре) в начале января. 39-летняя Теэле (слева) тоже вспоминает неприятную встречу многолетней давности. Фото: Facebook - Margus Valdes/Kuvatõmmised "Kuuuurija" saatest

В начале января в эстонских СМИ разразился скандал, когда бизнесмен Маргус Вальдес пригласил 19-летнюю девушку на собеседование. В сегодняшней передаче мы узнаем об этом господине нечто большее.

3 января 19-летняя Катарина из Мярьямаа сделала в Facebook пост. Она рассказала о шокирующем случае, который произошел, когда она пыталась устроиться на работу ассистентом этого бизнесмена. Как утверждается, во время собеседования он положил руку ей на колено, а трудовой договор бы вообще пугающим: в нем якобы предусматривались употребление алкоголя, пребывание ночью в гостинице, посещение сауны в обнаженном виде и половые связи.

На основе поста Катарины Eesti Ekspress сделал сюжет о бизнесмене Маргусе Вальдесе. Газета написала о смелом решении молодой женщины поделиться своим рассказом в социальных сетях, а затем все стало нарастать как снежный ком – другие женщины, ставшие жертвами бизнесмена, тоже начали говорить.

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