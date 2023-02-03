ВИДЕО ⟩ Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Пытался засунуть мою руку себе под полотенце»

3 января 19-летняя Катарина из Мярьямаа сделала пост в Facebook. Она рассказала о шокирующем случае, пытаясь стать ассистентом пожилого господина – во время собеседования при приеме на работу она получила ужасный опыт. Как утверждается, бизнесмен положил руку ей на колено во время интервью, а договор, который ей подсунули, был еще более пугающим. В трудовом договоре якобы предусматривалось употребление алкоголя, пребывание ночью в гостинице, посещение сауны в обнаженном виде, а в также якобы упоминались половые связи.