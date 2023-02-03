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ВИДЕО ⟩ Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Пытался засунуть мою руку себе под полотенце»

Kuuuurija
Жертва бизнесмена Маргуса Вальдеса: «Пытался засунуть мою руку себе под полотенце»
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19-летняя Катарина (справа) поделилась своим ужасающим опытом общения с бизнесменом Маргусом Вальдесом (в центре) в начале января. 39-летняя Теэле (слева) тоже вспоминает неприятную встречу многолетней давности.
19-летняя Катарина (справа) поделилась своим ужасающим опытом общения с бизнесменом Маргусом Вальдесом (в центре) в начале января. 39-летняя Теэле (слева) тоже вспоминает неприятную встречу многолетней давности. Фото: Facebook - Margus Valdes/Kuvatõmmised "Kuuuurija" saatest

В начале января в эстонских СМИ разразился скандал, когда бизнесмен Маргус Вальдес пригласил 19-летнюю девушку на собеседование. В сегодняшней передаче мы узнаем об этом господине нечто большее.

3 января 19-летняя Катарина из Мярьямаа сделала пост в Facebook. Она рассказала о шокирующем случае, пытаясь стать ассистентом пожилого господина – во время собеседования при приеме на работу она получила ужасный опыт. Как утверждается, бизнесмен положил руку ей на колено во время интервью, а договор, который ей подсунули, был еще более пугающим. В трудовом договоре якобы предусматривалось употребление алкоголя, пребывание ночью в гостинице, посещение сауны в обнаженном виде, а в также якобы упоминались половые связи.

На основе поста Катарины Eesti Ekspress сделал сюжет о бизнесмене Маргусе Вальдесе. Газета написала о смелом решении молодой женщины поделиться своей историей в социальных сетях, а дальше все стало нарастать как снежный ком – другие женщины, ставшие жертвами бизнесмена за эти годы, тоже начали говорить.

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