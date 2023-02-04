Ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст встретилась с Сергеем из Одессы, который говорит, что эстонский бизнесмен Марсель Вихманн оставил без помощи тысячи украинцев.
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ВИДЕО ⟩ Житель Одессы: эстонский бизнесмен фактически оставил нас без электричества
Житель Одессы: эстонский бизнесмен фактически оставил нас без электричества
Сергей – одессит, который, по его словам, в последнее время довольно часто бывает в Эстонии и в основном занимается организацией гуманитарной помощи Украине. Несколько недель назад он связался с Kuuuurija и рассказал о том, как он живет в Одессе в комплексе многоквартирных домов, построенном эстонским бизнесменом Марселем Вихманном.