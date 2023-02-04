ВИДЕО ⟩ Житель Одессы: эстонский бизнесмен фактически оставил нас без электричества

Сергей – одессит, который, по его словам, в последнее время довольно часто бывает в Эстонии и в основном занимается организацией гуманитарной помощи Украине. Несколько недель назад он связался с Kuuuurija и рассказал о том, как он живет в Одессе в комплексе многоквартирных домов, построенном эстонским бизнесменом Марселем Вихманном.

Эстонский бизнесмен Марсель Вихманн развивает в Украине крупный жилой массив в городе-миллионник Одессе у Черного моря, в котором на сегодняшний день готово около тысячи квартир. Жилой район, построенный Вихманном, получил название «Золотая Эра». Это современные 9- и 16-этажные дома-башни, из которых, как уже было сказано, на сегодняшний день продано около тысячи квартир. Тем не менее еще шесть высотных зданий находятся в стадии строительства. Гость сегодняшней передачи Сергей тоже живет в одной из новостроек.