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Война в Украине, 343-й день ⟩ СМИ: Украине предлагают боевые дроны за один доллар, но за доставку придется заплатить 10 млн

rus.postimees.ee
СМИ: Украине предлагают боевые дроны за один доллар, но за доставку придется заплатить 10 млн
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MQ-9 Reaper.
MQ-9 Reaper. Фото: Tsgt. Emerson Nunez/Us Air/ZUMAPRESS.com

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 343-го дня войны, 1 февраля.

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