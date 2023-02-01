За Африку и Путина: обнаружена новая пророссийская и антифранцузская кампания в соцсетях

Масштабная кампания в соцсетях направлена на раскрутку России и дискредитацию Украины во франкоговорящих странах Африки.

Озаглавленная Russosphère («сфера России»), кампания обвиняет Францию и Запад в колониализме и русофобии, а украинских солдат называет «нацистами» и «сатанистами». Она прославляет ЧВК «Вагнер» и даже публикует контакты для записи в наемники.

Эксперты говорят, что пророссийская дезинформация способствует ухудшению отношений между странами Африки и Западом и отсутствию поддержки Украины на континенте.

Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией связался с 65-летним бельгийским сталинистом, который руководит новой компанией - и узнал, зачем ему это нужно и кто за это платит.

В защиту России и ЧВК «Вагнер»

Типичный пост на одной из страниц Russosphere Фото: BBC

В описании Russosphère говорится, что это «сеть в защиту России».

Она была создана в 2021 году как сеть из групп в разных соцсетях, но запустилась лишь в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину, и быстро собрала более 80 тыс. подписчиков.

В отличие от государственных российских СМИ, которые были полностью или частично ограничены в основных соцсетях, Russosphère действует в Facebook, Twitter и YouTube в дополнение к Telegram и российской соцсети VK.