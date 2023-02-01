723 тысячи в год: 11-летний Кевин из детдома страдает редким заболеванием и нуждается в помощи

11-летний Кевин страдает тяжелой редкой болезнью - мышечной дистрофией Дюшенна. Это наследственное прогрессирующее заболевание мышц, встречающееся у пяти из 100 000 человек, заболевание начинается в детстве. Сначала увеличивается объем пораженной мышечной ткани и возникает мышечная слабость, по мере усугубления заболевания истощаются все мышцы. Заболевание не влияет на умственные способности детей, но не позднее возраста 12-13 лет они оказываются в инвалидной коляске. Без лечения болезнь очень быстро прогрессирует и приводит к смерти к 20 годам.

«Лечение Трансларной было недавно одобрено в Великобритании, где оно будет финансироваться из государственных средств для всех пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна в возрасте старше 2 лет, которые еще ходят и имеют редкую нонсенс-мутацию в гене DMD, - сказала профессор Катрин Ыунап. - Государственное решение было принято после 6-летнего периода клинических испытаний, где было замечено, что препарат отодвигает необратимую потерю мышечной массы и замедляет возникновение двигательных и дыхательных затруднений, в том числе потребность в дыхательном аппарате. Прямо сейчас Кевину нужно как можно раньше начать лечение, потому что сегодня ребенок еще ходит, но каждый отсроченный месяц снижает эффективность лечения, а после попадания в инвалидное кресле оно уже не имеет смысла».