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ГРАФИК ⟩ Цена на электроэнергию падает, потребители отказываются от универсальной услуги

Эркки Эрилайд
, журналист
Цена на электроэнергию падает, потребители отказываются от универсальной услуги
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Теплая зима способствовала умеренному потреблению электроэнергии и, следовательно, благоприятной биржевой цене.
Теплая зима способствовала умеренному потреблению электроэнергии и, следовательно, благоприятной биржевой цене. Фото: Tairo Lutter

Биржевая цена на электроэнергию стремительно падала с конца декабря, в январе средняя цена упала ниже десяти центов за киловатт-час впервые с августа 2021 года. Это привело к тому, что тысячи клиентов отказались от универсальной услуги.

Теплая погода и дожди ускорили наполнение водохранилищ в странах Северной Европы, а постоянный ветер поддерживал производство ветряной энергии на высоком уровне. «Прогноз сейчас благоприятный, но погода всегда может нас удивить, поэтому считать энергетический кризис оконченным, безусловно, преждевременно», - предупредил руководитель отдела энергопродуктов Eesti Energia Армен Каспаров.

Цена на природный газ, которая обычно движется в соответствии с ценой на электроэнергию, упала до уровня сентября прошлого года, а газ стоит 57 евро за мегаватт-час. Сейчас газа в европейских хранилищах почти в два раза больше, чем в это же время в прошлом году. Eesti Gaas уже вдвое снизила стоимость гибкого пакета для внутренних клиентов, новая цена составляет 0,84 евро за кубометр.

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