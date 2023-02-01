Биржевая цена на электроэнергию стремительно падала с конца декабря, в январе средняя цена упала ниже десяти центов за киловатт-час впервые с августа 2021 года. Это привело к тому, что тысячи клиентов отказались от универсальной услуги.
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ГРАФИК ⟩ Цена на электроэнергию падает, потребители отказываются от универсальной услуги
Цена на электроэнергию падает, потребители отказываются от универсальной услуги
Теплая погода и дожди ускорили наполнение водохранилищ в странах Северной Европы, а постоянный ветер поддерживал производство ветряной энергии на высоком уровне. «Прогноз сейчас благоприятный, но погода всегда может нас удивить, поэтому считать энергетический кризис оконченным, безусловно, преждевременно», - предупредил руководитель отдела энергопродуктов Eesti Energia Армен Каспаров.
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