ГРАФИК ⟩ Цена на электроэнергию падает, потребители отказываются от универсальной услуги

Теплая погода и дожди ускорили наполнение водохранилищ в странах Северной Европы, а постоянный ветер поддерживал производство ветряной энергии на высоком уровне. «Прогноз сейчас благоприятный, но погода всегда может нас удивить, поэтому считать энергетический кризис оконченным, безусловно, преждевременно», - предупредил руководитель отдела энергопродуктов Eesti Energia Армен Каспаров.

Цена на природный газ, которая обычно движется в соответствии с ценой на электроэнергию, упала до уровня сентября прошлого года, а газ стоит 57 евро за мегаватт-час. Сейчас газа в европейских хранилищах почти в два раза больше, чем в это же время в прошлом году. Eesti Gaas уже вдвое снизила стоимость гибкого пакета для внутренних клиентов, новая цена составляет 0,84 евро за кубометр.