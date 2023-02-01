В прошлом году в магазинах Эстонии было зарегистрировано более 7000 краж. По сравнению с позапрошлым годом число краж выросло на 4%, при этом в последнем квартале - на 7,5% и в декабре - на 15%. Воры проявляют активность и в начале этого года.
Последствия роста цен? В магазинах воруют всё больше
На прошлой неделе патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал тревоги, поступивший из одного таллиннского магазина: мужчина пытался вынести из магазина пиво за 3,20 евро, не заплатив за него.
В Тюри патруль задержал мужчину, пытавшегося украсть три бутылки пива стоимостью 5,39 евро.
В выходные патрули отреагировали на попытки кражи в магазинах в Нарве и Валга, где потенциальный ущерб составил бы 12 евро.
«Мы заметили, что число краж выросло не только в магазинах. На прошлой неделе мы реагировали также на сигналы взломов, поступившие из складских помещений и со стройплощадок. Например, в Кейла злоумышленники пытались украсть строительные рабочие инструменты и дизель, а в Вильянди - металл», - сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.