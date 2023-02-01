Танки, развесистая коррупция и политический зоопарк: обзор основных событий недели в Украине

Это хорошая новость для украинцев, потому что все до единой миссии Медведчука всегда плохо заканчивались для тех, на кого он работал. Это и первый Майдан для Кучмы, у которого Медведчук был главой администрации. Это и поражение на выборах Порошенко, который вернул предателя в украинскую политику. Это и неудавшийся блицкриг для Путина, которому Медведчук обещал радушную встречу украинцами российской армии.

Так что, тот факт, что хроническому лузеру удалось в очередной раз охмурить своего незадачливого кума, нам интересен только как показатель двух важных моментов. Во-первых, растущей неадекватности Путина, наступающего на одни и те же грабли. Во-вторых, становится очевидным новый вектор российской пропаганды на Западе, которая, в свою очередь, даст российским «консервам» в Европе новые аргументы говорить о необходимости прекращения поддержки «агрессивного режима Зеленского».

Причем, целевая аудитория нового проекта Медведчука – именно Запад, потому что в Украине в то, что «целые сегменты общества – от солдатских вдов до крупных бизнесменов – не желают дальнейшего ужесточения конфликта...» – все равно никто не поверит. Кстати, это абсурдное высказывание о желании, де-факто, победы для России женами тех, чьих мужей Россия убила – цитата из выступления одного российского «эксперта» на круглом столе, собранном в Москве после публикации статьи Медведчука в «Известиях» о существовании некой «партии мира» в Украине.