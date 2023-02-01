Если выбирать главные слова минувшей недели в Украине, то это, безусловно, – танки и коррупция. Первое давало украинцам надежду на скорое окончание войны, а второе – очертило фронт политической борьбы уже после победы. Потому что, вопреки крылатому выражению, война спишет не все.
Танки, развесистая коррупция и политический зоопарк: обзор основных событий недели в Украине
Дело не в личностях
Популярный в Украине лозунг «Верим в ВСУ!» постепенно становится безальтернативным, поскольку на фоне коррупционных скандалов, сотрясающих в последнее время украинское общество, другие объекты для веры украинцев, сильно сдуваются. Фактически возникает ситуация, когда народ и армия едины, а вот госаппарат, вроде как и не с ними. Что касается президента, то он где-то посередине. Потому что лично Зеленскому люди верят, но вот его окружению…
Отставки чиновников, в том числе из Офиса президента, объявленные на минувшей неделе, вряд ли могут исправить ситуацию, поскольку в них слишком явно просматривается попытка замены проворовавшихся чужих на контролируемых своих. В то время как проворовавшиеся свои остаются на должностях вопреки и общественному мнению, и даже рекомендациям западных партнеров. Соответственно, эти отставки расцениваются людьми не как борьба с коррупцией, а как схватка за власть.
Я намеренно не перечисляю фамилий зама главы Офиса президента, заместителей министров обороны и инфраструктуры, зама генпрокурора, руководителей военных администраций четырех областей, пяти областных прокуроров и других чиновников, получивших на минувшей неделе статус «экс». Такое обилие антикоррупционных разоблачений в воюющей стране говорит о том, что дело, видимо, все-таки не в личностном факторе, а в изъянах самой системы, в которой зацементировалось пренебрежительное отношение к народу и потребительское – к госслужбе. А зацементировано оно как раз уверенностью, что если ты полезен кое-кому с реальной властью, то все твои проблемы решаемы.
Плюс эту ситуацию усугубили опубликованные факты даже не коррупции, а скорее крайнего эгоизма и обособленности от народа людей, если выражаться очень интеллигентно. Речь об обнаружившихся фактах зимнего отдыха за границей двух известных народных депутатов: распиаренного члена фракции «Слуга народа» Николая Тищенко и лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Таиланд и Дубай во время войны! У людей напрашиваются слова скорее непечатные.
Конечно, сейчас эти скандалы не вызовут какого-то социального протеста. Народ сконцентрирован на борьбе с российскими оккупантами, да и поведение чиновников возмутило, но не удивило. Однако все это создало и внутри страны, и на Западе благоприятный фон для российских информационно-психологических операций, призванных «посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров». О них предупредило Главное управление разведки Министерства обороны.
«Дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других», – назвал объекты российских ИПСО ГУР. Впрочем, вряд ли россияне справятся с заданием дискредитации украинской власти лучше, чем она сама. Особенно, если готовиться эти операции будут также топорно, как та, о которой пойдет речь ниже.
Мифическая «партия мира» Медведчука
Лишенный пару недель назад депутатского мандата, обвиненный в госизмене и обменянный в РФ на 200 «азовцев» кум Путина Виктор Медведчук, похоже, нашел себе новое применение в служении России. Теперь его задача изображать перед Западом наличие в Украине некой «партии мира», которая, якобы выступает против «политики Зеленского и эскалации конфликта».
Это хорошая новость для украинцев, потому что все до единой миссии Медведчука всегда плохо заканчивались для тех, на кого он работал. Это и первый Майдан для Кучмы, у которого Медведчук был главой администрации. Это и поражение на выборах Порошенко, который вернул предателя в украинскую политику. Это и неудавшийся блицкриг для Путина, которому Медведчук обещал радушную встречу украинцами российской армии.
Так что, тот факт, что хроническому лузеру удалось в очередной раз охмурить своего незадачливого кума, нам интересен только как показатель двух важных моментов. Во-первых, растущей неадекватности Путина, наступающего на одни и те же грабли. Во-вторых, становится очевидным новый вектор российской пропаганды на Западе, которая, в свою очередь, даст российским «консервам» в Европе новые аргументы говорить о необходимости прекращения поддержки «агрессивного режима Зеленского».
Причем, целевая аудитория нового проекта Медведчука – именно Запад, потому что в Украине в то, что «целые сегменты общества – от солдатских вдов до крупных бизнесменов – не желают дальнейшего ужесточения конфликта...» – все равно никто не поверит. Кстати, это абсурдное высказывание о желании, де-факто, победы для России женами тех, чьих мужей Россия убила – цитата из выступления одного российского «эксперта» на круглом столе, собранном в Москве после публикации статьи Медведчука в «Известиях» о существовании некой «партии мира» в Украине.
Мероприятие широко освещалось российскими СМИ, благодаря чему мы знаем основные нарративы, которые экс-нардеп-предатель должен донести до Запада своим проектом. «Нужно остановить эскалацию конфликта со стороны Запада, об этом в том числе говорит и „партия мира”», – обозначил задачу московский «политолог» Александр Дубчак. «Это будет показывать западным странам, которые настроены на войну, что есть и другая позиция на Украине – и она является достаточно обширной», – вторит ему некий «директор Института изучения последствий военных действий в Украине» (!) Кирилл Молчанов.
Непонятно, что они там курят, но, по словам «аналитика», «другая Украина» – «это беженцы, вдовы военнослужащих». То есть, те, кто наиболее пострадал от российской агрессии, и ненавидят Россию больше всего… В общем, с такой логической основой этот проект Медведчука просто обречен на очередной «успех». Как и вся «партия мира», создание которой в Украине анонсировал на минувшей неделе в Москве Медведчук. Интересно, на какую сумму он опять развел Кремль этой идеей?
Уже не в одной лодке
Следующее трендовое событие в Украине на фоне военных переживаний и оружейных ожиданий осталось практически незамеченным. Однако оно показывает линию еще одного разлома, с которым столкнется украинское общество после окончания войны. Речь о конфликте между центральной властью и местным самоуправлением.
Попытки Офиса президента, привыкшего управлять и правительством, и парламентом, подмять под себя еще и мэров, были заметными и до войны. Например, конфликт ОП с мэром столицы Виталием Кличко не раз выходил на первые полосы украинских СМИ. Во время пандемии количество политических войн местного значения с центральными властями выросло в геометрической прогрессии. Однако, после 24 февраля казалось, что война всех усадила в одну лодку. Видимо, так и было, но чем дальше от Киева отходила опасность, тем больше оживала борьба за власть. Одним из публичных проявлений этого стало судебное отстранение от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко. В декабре минувшего года Яворивский районный суд Львова признал его виновным в конфликте интересов и на год лишил права занимать должность городского головы. Основанием стало то, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.
Честно говоря, это слабый повод для отстранения от власти человека, напрямую избранного горожанами, особенно на фоне других коррупционных скандалов. Но дело в данном случае не в конкретном мэре, а в том, что прецедент его отстранения объединил остальных руководителей местного самоуправления и фактически поставил их в публичную фронду Офису президента.
Так, 27 января, во Львов, где суд должен был рассматривать апелляцию на решение об отстранении Атрошенко, приехали руководители тридцати городов, в числе которых и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко. Заседание суда тут же перенесли на 1 февраля, но это не помешало приехавшим сделать достаточно четкие политические заявления. «Это первый прецедент в истории Украины, когда общину лишают руководителя, которого она избрала, по таким притянутым за уши основаниям. Но на сегодняшний день вопрос идет о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, с волеизъявлением которого уже не считаются», – заявил Кличко. Он пригрозил, что если апелляционный суд оставит решение Яворивского суда в силе, то мэры будут обращаться в «Европейский суд, к европейским институциям».
Радует во всем этом лишь то, что такие конфликты полностью разрушают пропагандистский нарратив России о некоем «нацистском режиме Зеленского», якобы подавляющем любое инакомыслие. Какой же «режим», если украинские СМИ пестрят антикоррупционными расследованиями, чиновники из-за них теряют свои должности, а местное самоуправление идет на открытый конфликт с центральной властью? Нет, это не «режим». Перефразируя Аристотеля, – это «политический зоопарк». Правда, плохо организованный.