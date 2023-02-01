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Анализ ⟩ Останется Эстония культурной после выборов или станет таковой: что знают о культуре страны наши партии

Часть 1
Ян Левченко
, журналист
Останется Эстония культурной после выборов или станет таковой: что знают о культуре страны наши партии
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Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Культура – самая стабильная сфера общественной жизни. Она отвечает за воспроизводство человека как вида и думает о вечном. В программах партий о культуре пишется так, что ухватиться не за что. Но в трудные времена и эти казенные тексты рассказывают чуть больше, чем мы привыкли от них ждать. Rus.Postimees разбирается, что можно из них вычитать. В первой части речь идет об «Отечестве», центристах и «Ээсти 200».

Поддержка эстонского языка и культуры – стартовое условие существования любых политических движений в нашей стране. Дело тут не в особых национальных приоритетах, а в житейской логике. Только представьте, что какая-нибудь партия НЕ поддерживает эстонский язык и культуру. Это и в мирное-то время могут позволить себе эксцентричные люди, занимающие маргинальное и даже подпольное положение. А когда в 1000 километрах идет война, нелегко даже высунуться из подполья с такими взглядами.

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