Анализ ⟩ Останется Эстония культурной после выборов или станет таковой: что знают о культуре страны наши партии

Культура – самая стабильная сфера общественной жизни. Она отвечает за воспроизводство человека как вида и думает о вечном. В программах партий о культуре пишется так, что ухватиться не за что. Но в трудные времена и эти казенные тексты рассказывают чуть больше, чем мы привыкли от них ждать. Rus.Postimees разбирается, что можно из них вычитать. В первой части речь идет об «Отечестве», центристах и «Ээсти 200».