Коварный план Евросоюза: на техосмотре начнут проверять средний расход топлива

С 20 мая этого года все пункты технического осмотра должны иметь возможность сбора данных о фактическом расходе топлива и электроэнергии легковых автомобилей и фургонов (категории М1 и N1). Данные будут собираться по автомобилям, поставленным на учет начиная с 1 января 2021 года, пишет Geenius .

«Цель состоит в том, чтобы выяснить, насколько фактический расход топлива транспортного средства соответствует расходу топлива, заявленному производителем, и как расход топлива изменяется в течение предполагаемого срока службы транспортного средства», – объясняет руководитель отдела наземных транспортных средств Транспортного департамента Юрго Вахтра основную мысль подготовленной в ЕС директивы.

Если автомобиль технически исправен, его расход топлива со временем существенно не меняется. Так что за невинным на первый взгляд сбором данных скрывается гораздо более коварный план – выявить реальный расход топлива легковых автомобилей и фургонов, и если показатели будут значительно отличаться от заявленных производителем данных, вероятно, автоконцернам придется платить дополнительным штрафы за выбросы CO2 или какие-то иные штрафы, хотя пока это лишь предположение.

Цель Комиссии состоит в том, чтобы показатели расхода топлива, указанные производителем, больше не отличались от фактического расхода топлива, как раньше. Согласно исследованию Международного совета по чистым перевозкам (ICCT), фактическое потребление топлива новыми легковыми автомобилями в среднем на 39 процентов выше, чем тестовое, заявленное производителями транспортных средств.

Необходимым условием для передачи данных производителем является так называемый бортовой измеритель расхода топлива (OBFCM). Программное обеспечение записывает потребление топлива автомобилем, а также потребление энергии электромобилями или подключаемыми гибридами. Начиная с 2021 года все новые транспортные средства должны оснащаться OBFCM.