Начало парковки зафиксирует камера: на стоянке таллиннского торгового центра больше не нужны парковочные часы

Это первый торговый центр в Эстонии, предлагающий распознавание номеров на парковке с помощью специальной технологии Snabb.

«Со Snabb просто - камера регистрирует номер машины посетителя каждый раз, когда он въезжает. Как и прежде, оставлять машину на стоянке можно до трех часов», - пояснила менеджер по развитию бизнеса Järve Keskus Хелин Арро.

Она добавила, что лимит бесплатной парковки действует на один въезд: «Если вы хотите остаться дольше, чем на три часа, для регистрации вы можете использовать приложение Snabb, pargi.ee или SMS-парковку».

Генеральный директор Snabb Кустас Кыйв сказал, что около 90% штрафов за неправильную парковку выписываются на стоянках торговых центров. Для клиента это плохой опыт, для магазина - негативная репутация, в выигрыше остается лишь оператор парковки. «На самом деле это большое и удобное изменение. Вместо парковочных автоматов современные камеры ANPR сразу фиксируют номер автомобиля и начало парковки. Посетитель торгового центра экономит и свое время, и нервы», - сказал он.