В феврале пенсии могут выплатить позже, но беспокоиться не о чем

Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник объясняет, что хотя законом не обозначена дата зачисления пенсий на счет получателя, обычно пенсия поступает на счет 5-го числа каждого месяца.

«Мы начали производить пенсионные выплаты на базе новой информационной системы, в связи с чем часть выплат может быть произведена в пятницу вечером. Поэтому некоторые люди могут получить пенсию и в понедельник: это зависит от того, в каком банке у человека открыт счет и как часто производятся переводы между банками. Большинство пенсионеров получит пенсию на свой счет в пятницу», - обещает Кюмник.

В доставке пенсий на дом в феврале изменений нет - она начнется 5-го числа.