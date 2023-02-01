Обычно пенсии выплачиваются 5-го числа, но в феврале это число выпадает на воскресенье. В связи с этим в феврале пенсии могут поступить на счет получателей с 3 по 6 число.
В феврале пенсии могут выплатить позже, но беспокоиться не о чем
Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник объясняет, что хотя законом не обозначена дата зачисления пенсий на счет получателя, обычно пенсия поступает на счет 5-го числа каждого месяца.
«Мы начали производить пенсионные выплаты на базе новой информационной системы, в связи с чем часть выплат может быть произведена в пятницу вечером. Поэтому некоторые люди могут получить пенсию и в понедельник: это зависит от того, в каком банке у человека открыт счет и как часто производятся переводы между банками. Большинство пенсионеров получит пенсию на свой счет в пятницу», - обещает Кюмник.
В доставке пенсий на дом в феврале изменений нет - она начнется 5-го числа.
Департамент социального страхования обращает внимание на то, что задержка в выплате пособий и пенсий приводит к увеличению количества обращений в департамент, поэтому время ожидания очереди на линии инфотелефона и в бюро обслуживания клиентов может быть дольше обычного.