Аферистки вышли на новый уровень: сначала любовные утехи, а потом вымогательство

В конце прошлого года в Пярну 36-летнюю Силле признали виновной в вымогательстве. Ее жертвами становились женатые мужчины, с которыми она делила постель. Судебное дело Силле состояло из четырех томов, два из которых были связаны с вымогательством, а оставшиеся два – с кражами.