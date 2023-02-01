Портал Järva Teataja уже несколько раз писал об орудующих в Ярвамаа аферистках – женщинах, которые выманивают у холостяков крупные суммы денег. Теперь они перешли всевозможные границы.
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Аферистки вышли на новый уровень: сначала любовные утехи, а потом вымогательство
Аферистки вышли на новый уровень: сначала любовные утехи, а потом вымогательство
В конце прошлого года в Пярну 36-летнюю Силле признали виновной в вымогательстве. Ее жертвами становились женатые мужчины, с которыми она делила постель. Судебное дело Силле состояло из четырех томов, два из которых были связаны с вымогательством, а оставшиеся два – с кражами.
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