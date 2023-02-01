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Аферистки вышли на новый уровень: сначала любовные утехи, а потом вымогательство

Rus.Postimees
Аферистки вышли на новый уровень: сначала любовные утехи, а потом вымогательство
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Секс.
Секс. Фото: Aloha Hawaii/shutterstock

Портал Järva Teataja уже несколько раз писал об орудующих в Ярвамаа аферистках – женщинах, которые выманивают у холостяков крупные суммы денег. Теперь они перешли всевозможные границы.

В конце прошлого года в Пярну 36-летнюю Силле признали виновной в вымогательстве. Ее жертвами становились женатые мужчины, с которыми она делила постель. Судебное дело Силле состояло из четырех томов, два из которых были связаны с вымогательством, а оставшиеся два – с кражами.

Аферистке удалось заполучить от трех мужчин более 100 000 евро.

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